Drochtersen/Assel übt Druck aus: Souveräner Heimsieg gegen Lohne

In der Regionalliga Nord spitzt sich der Kampf um die Tabellenspitze weiter zu. Das heutige Nachholspiel bot die Bühne für eine richtungsweisende Begegnung, in der ein Aufstiegsaspirant seine Ambitionen mit einer konzentrierten Leistung untermauerte. Während die Gastgeber ihre Erfolgsserie vor heimischer Kulisse fortsetzten, bleibt die Lage für die Gäste im Tabellenkeller nach diesem intensiven Duell äußerst prekär.
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Vor 895 Zuschauern im Kehdinger Stadion zeigte der SV Drochtersen/Assel von Beginn an eine entschlossene Leistung gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Die Weichen für den Heimerfolg wurden bereits in der Anfangsphase gestellt: Luca Daginnus erzielte in der 9. Minute das 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und bauten die Führung zügig aus, als Haris Hyseni in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte.
Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Nico Thoben in der 60. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. Doch die Freude währte nicht lange, da die Hausherren die Spielkontrolle behielten. Philipp Aue stellte in der 73. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt einer einseitigen Schlussphase setzte schließlich Dennis Rosin, der in der 79. Minute zum 4:1-Endstand traf.
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