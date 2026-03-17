Drochtersen/Assel übt Druck aus: Souveräner Heimsieg gegen Lohne

– Foto: Jörg Struwe

In der Regionalliga Nord spitzt sich der Kampf um die Tabellenspitze weiter zu. Das heutige Nachholspiel bot die Bühne für eine richtungsweisende Begegnung, in der ein Aufstiegsaspirant seine Ambitionen mit einer konzentrierten Leistung untermauerte. Während die Gastgeber ihre Erfolgsserie vor heimischer Kulisse fortsetzten, bleibt die Lage für die Gäste im Tabellenkeller nach diesem intensiven Duell äußerst prekär.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---







Vor 895 Zuschauern im Kehdinger Stadion zeigte der SV Drochtersen/Assel von Beginn an eine entschlossene Leistung gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Die Weichen für den Heimerfolg wurden bereits in der Anfangsphase gestellt: Luca Daginnus erzielte in der 9. Minute das 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und bauten die Führung zügig aus, als Haris Hyseni in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Nico Thoben in der 60. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. Doch die Freude währte nicht lange, da die Hausherren die Spielkontrolle behielten. Philipp Aue stellte in der 73. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt einer einseitigen Schlussphase setzte schließlich Dennis Rosin, der in der 79. Minute zum 4:1-Endstand traf. ---

Morgen, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 SV Werder Bremen Werder II 19:00 live PUSH



Altona 93 hat sich mit dem 3:0 gegen den HSC Hannover eindrucksvoll zurückgemeldet und steht nun bei 18 Punkten. Für den Aufsteiger war das ein Sieg, der mehr war als nur ein Ergebnis – es war ein Zeichen, dass diese Mannschaft noch lebt. Trotzdem bleibt die Lage ernst, denn der Abstand auf sicherere Bereiche ist weiter groß. SV Werder Bremen II kommt mit 28 Punkten nach Altona und verlor zuletzt knapp mit 1:2 beim Tabellenführer SV Meppen. Die Bremer Reserve steht damit zwar deutlich besser da als der Gastgeber, ist aber keineswegs in einer Position, in der man sich zurücklehnen könnte. Für Altona ist dieses Nachholspiel eine neue Chance, den Anschluss nach unten nicht endgültig abreißen zu lassen. Für Werder II ist es die Gelegenheit, Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten und einen gefährlichen Gegner kleinzuhalten. Altona 93 hat sich mit dem 3:0 gegen den HSC Hannover eindrucksvoll zurückgemeldet und steht nun bei 18 Punkten. Für den Aufsteiger war das ein Sieg, der mehr war als nur ein Ergebnis – es war ein Zeichen, dass diese Mannschaft noch lebt. Trotzdem bleibt die Lage ernst, denn der Abstand auf sicherere Bereiche ist weiter groß. SV Werder Bremen II kommt mit 28 Punkten nach Altona und verlor zuletzt knapp mit 1:2 beim Tabellenführer SV Meppen. Die Bremer Reserve steht damit zwar deutlich besser da als der Gastgeber, ist aber keineswegs in einer Position, in der man sich zurücklehnen könnte. Für Altona ist dieses Nachholspiel eine neue Chance, den Anschluss nach unten nicht endgültig abreißen zu lassen. Für Werder II ist es die Gelegenheit, Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten und einen gefährlichen Gegner kleinzuhalten. ---

Morgen, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH



Dieses Spiel trägt die Unruhe des vergangenen Wochenendes in sich. SSV Jeddeloh ist Vierter mit 42 Punkten, wurde aber beim 0:4 gegen Hannover 96 II hart getroffen. Ein solcher Rückschlag hallt nach, gerade bei einer Mannschaft, die sich in der Spitzengruppe festbeißen wollte. Hamburger SV II reist mit 36 Punkten auf Rang sechs an und hat sich mit dem 2:0 beim VfB Lübeck neues Selbstvertrauen geholt. Die Hamburger haben damit ihre Position im oberen Mittelfeld gefestigt und können nun mit einem weiteren Auswärtserfolg noch näher an Jeddeloh heranrücken. Für Jeddeloh ist dieses Nachholspiel ein Test auf Charakter und Widerstandskraft. Für den HSV II ist es die Chance, aus einer guten Woche eine sehr gute zu machen.