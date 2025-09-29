 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Hattrick in 13 Minuten: Lasse Butschkadoff von Ahlerstedt/Ottendorf.
Hattrick in 13 Minuten: Lasse Butschkadoff von Ahlerstedt/Ottendorf. – Foto: Celine Reis

Drochtersen/Assel übernimmt die Tabellenführung

3. Kreisklasse: Schwinge kassiert spät den Ausgleich - Agathenburg/Dollern wartet weiter auf den ersten Punkt

Das Topspiel der Woche gewann die SV Drochtersen/Assel V beim Aufsteiger Hedendorf/Neukloster III deutlich mit 3:0 und übernahm dadurch Platz eins in der Tabelle, zog an der spielfreien SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg vorbei. Am Tabellenende ging für den SV Agathenburg/Dollern II auch das siebte Saisonspiel verloren.

Nicht gerade stark war die SV Ahlerstedt/Ottendorf V in die Saison gestartet. Gegen den SV Agathenburg/Dollern II reichte es jetzt aber zu einem lockeren 5:0. Insgesamt tun sich die drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse weiterhin sehr schwer. Neben A/O gewann diesmal aber auch der TSV Apensen III, der den MTV Hammah III mit 1:0 besiegte. Schwinge stand kurz vor dem Erfolg gegen den ASC Cranz-Estebrügge III, doch in der 3. Minute der Nachspielzeit erzielte Tim-Jakob Barvels das 2:2 für die Altländer. Das Auf und Ab beim SuSV Heinbockel geht immer weiter. Eine richtige Konstanz ist derzeit noch nicht festzustellen. Beim 3:2-Erfolg in Hagen sorgte Mike Baruth mit einem Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten für die Wende.

