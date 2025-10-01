Drochtersen/Assel schockt Spitzenreiter Oldenburg, Meppen im Torrausch

Jeddeloh setzte seinen Höhenflug fort. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Simon Brinkmann (46.) die Gastgeber in Führung, doch Lohne glich durch Pelle Hoppe (58.) aus. Erst in der 88. Minute erlöste Max Wegner die Fans und schoss sein Team zum späten 2:1-Sieg, der den SSV weiter in der Spitzengruppe hält.

Ein echtes Offensivspektakel im Emsland: Thorben Deters schnürte einen Doppelpack (23., 33.), ehe Erik Zenga (60.), Simon Engelmann (73.) und Niclas Nadj (85.) nachlegten. Den 6:0-Emdstand erzielte Oliver Schmitt (90.+1). HSC Hannover war nach einer Notbremse von Denis Vukancic (49.) in Unterzahl chancenlos. Meppen schiebt sich mit 29 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Oldenburg heran.

Altona stagniert bei elf Punkten, Schöningen steckt mit ebenfalls neun Zählern tief im Keller. Beide kassierten bereits viele Gegentreffer, beide kämpfen um Stabilität. Für den Aufsteiger aus Schöningen ist jeder Punkt überlebenswichtig, für Altona geht es darum, nicht ganz nach unten durchgereicht zu werden. Ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für die kommenden Wochen.

