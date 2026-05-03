Drochtersen/Assel marschiert weiter Richtung Kreisliga

In einem insgesamt chancenarmen Spiel bezwang die SV Drochtersen/Assel IV die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV mit 3:0 und wahrte seine Meisterschaftschancen und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Anders sieht es bei A/O aus, denn der Abstand zu Platz elf, dem ersten Nichtabstiegsrang, vergrößerte sich auf satte sieben Punkte.
Die hoch anlaufenden Gastgeber fingen ganz ordentlich an, schon nach elf Minuten gelang Jannis Beckmann das 1:0. "Robin-Lennart Bösch schlug einen langen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Jannis nur noch den Kopf hinhalten musste. Danach gab es allerdings bei uns einen kleinen Bruch im Spiel. Ahlerstedt war jetzt besser drin, ohne so richtig gefährlich zu werden", sagt D/A-Trainer Andre Matties. Die beste Gelegenheit hatte Dirk Lawrenz, als er einen zu kurzen Ball von Nico Kappelmann erwischte und über den Keeper lupfte, doch Marvin Kluth rettete kurz vor der Linie.
Auch zweite Halbzeit wenig spektakulär
Die Kehdinger agierten teilweise nicht schlecht, doch der letzte Pass kam oftmals nicht an. Es passierte lange Zeit so gut wie nichts Gefährliches in den beiden Strafräumen. Erst zwei weitere ruhende Bälle sorgten für Erleichterung auf Seiten des Favoriten. "A/O bekam unsere Standards nicht geklärt. Zunächst nutzte Florian Marx aus drei Metern das Durcheinander und kurz darauf traf Pepe Jagemann volley zum 3:0. Das war dann aber auch um ein Tor zu hoch. Die Ahlerstedter spielten insgesamt gut mit, waren nur nicht so gefährlich, so Andre Matties, der Schiedsrichter Dennis-Fabian Eurig eine gute Leistung attestierte. Die Kehdinger übernehmen damit wieder die Tabellenführung, haben zumindest in der 1. Kreisklasse alles wieder selber in der Hand, müssen allerdings weiter hoffen, dass die eigene Dritte sich in der Bezirksliga hält.
Schiedsrichter: Dennis-Fabian Eurig
Tore: 1:0 Jannis Beckmann (11.), 2:0 Florian Marx (89.), 3:0 Pepe Jagemann (90.+3)