Drochtersen/Assel marschiert weiter Richtung Kreisliga 1. Kreisklasse: Glanzloses 3:0 gegen Ahlerstedt/Ottendorf - Gäste verlieren Anschluss von Michael Brunsch · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Marvin Kluth verhinderte mit seiner Rettungstat auf der Linie den Ausgleich. – Foto: Michael Brunsch

In einem insgesamt chancenarmen Spiel bezwang die SV Drochtersen/Assel IV die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV mit 3:0 und wahrte seine Meisterschaftschancen und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Anders sieht es bei A/O aus, denn der Abstand zu Platz elf, dem ersten Nichtabstiegsrang, vergrößerte sich auf satte sieben Punkte.

Die hoch anlaufenden Gastgeber fingen ganz ordentlich an, schon nach elf Minuten gelang Jannis Beckmann das 1:0. "Robin-Lennart Bösch schlug einen langen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Jannis nur noch den Kopf hinhalten musste. Danach gab es allerdings bei uns einen kleinen Bruch im Spiel. Ahlerstedt war jetzt besser drin, ohne so richtig gefährlich zu werden", sagt D/A-Trainer Andre Matties. Die beste Gelegenheit hatte Dirk Lawrenz, als er einen zu kurzen Ball von Nico Kappelmann erwischte und über den Keeper lupfte, doch Marvin Kluth rettete kurz vor der Linie. Auch zweite Halbzeit wenig spektakulär