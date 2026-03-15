Drochtersen/Assel macht früh alles klar

D/A-Trainer Andre Matties konnte sehr zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. – Foto: Michael Brunsch

Nur zwei Tage nachdem sich der FC Oste/Oldendorf II die Tabellenführung erkämpft hatte, rückte die SV Drochtersen/Assel IV die Tabelle wieder zurecht. Mit einem ungefährdeten 7:1 gegen den SV Burweg ist die Matties-Elf zurück an der Spitze der 1. Kreisklasse.

Der SV Burweg, der sich mehr und mehr Richtung Abstiegskampf bewegt, musste auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Ohne Maximilian Höring, Timo Horwege, Jannes Koppelmann, Rune Schilling und Mats Wulff-Schilling gab es beim Aufstiegsaspiranten nicht viel zu holen. Mit dem Doppelschlag von Pepe Jagemann stellten die Gastgeber frühzeitig die Weichen auf Sieg. Einen langen Ball von Daniel Gohde unterlief ein Burweger Verteidiger, Jagemann hatte keine Mühe. Noch einfacher kam der schnelle Stürmer zu seinem zweiten Treffer nur eine Minute später. Gästetorwart Mark Schomacker spielte ihm den Ball direkt in die Füße und es stand nach drei Minuten 2:0. "Die Richtung war jetzt klar zu erkennen, aber Burweg gab nie auf", sagt D/A-Trainer Andre Matties.

Bis zur Halbzeit alles klar Eine verunglückte Flanke von Alexander Kreutzmann landete zum 3:0 im Netz. Es kam noch bitterer für die Gästeelf. Als Pepe Jagemann und Malte Horwege gleichzeitig den Ball im Tor unterzubringen wollten, prallte die Kugel von Daniel Wessels ins eigene Netz. "Das war wie Ping Pong im Burweger Fünfmeterraum. Nachdem dann Pepe auch noch vor der Pause auf 5:0 stellte, war fast klar, dass es nach Wechsel einen Spannungsabfall geben könnte. Und das war dann auch so", so Andre Matties.