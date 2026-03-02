Drochtersen/Assel macht die Liga spannend

Von einem Kaltstart sprach A/D-Trainer Carsten Junge nach dem Spiel: "Wir haben erst zweimal draußen trainieren können, da alle Plätze gesperrt waren. Einmal haben wir uns eine Rasenfläche gesucht, wo kein Flutlicht steht. Da stellten wir uns Baulampen auf. Das heiterte die ohnehin gute Stimmung im Team noch mehr auf." Aber auch für die D/A war die Vorbereitung nicht optimal. "Wenn der Kunstrasen gefroren ist, können wir da auch nicht rauf. Hört sich immer alles gut an, aber diesmal hat der Winter auch uns zugesetzt", so D/A-Coach Andre Matties.

Die ersten knapp 30 Minuten gehörten den Gastgebern. Bei einem langen Standard ließen die Agathenburger Malte Horwege sträflich freistehen, der keine Mühe hatte, bereits nach zehn Minuten auf 1:0 zu stellen. Ein Fehler im Spielaufbau von Keeper Tino Ebeling leitete kurz darauf das 2:0 ein. "Florian Marx lief in einen Ebeling-Pass und schoss aus 25 Metern das Tor", so Matties. Carsten Junge, der eigenen Angaben zufolge nach einer halben Stunde kaum noch Stimme hatte, meinte: "Bei uns stimmten die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen überhaupt nicht. Wir versuchten dann mit frühen Einwechslungen ins Spiel zu kommen."

Gäste gleichen aus

Plötzlich drehte sich das Topspiel der 1. Kreisklasse. Drochtersen/Assel verlor bis zur Pause die Spielkontrolle. In der 39. Minute entschied der gute Schiedsrichter Philipp Hollmann nach einem Handspiel zurecht auf Elfmeter. Patrick Josch konnte zunächst halten, doch im zweiten Versuch gelang Justin Schüler der Anschlusstreffer. Die Gäste waren jetzt im Spiel. Nach schöner Kombination über die Außenpositionen gelang Julio Paruzel in Minute 44 der Ausgleich. Als alle sich bereits gedanklich auf die Pause einstellten, markierte Kapitän Robin-Lennart Bösch mit einem Freistoß von der Strafraumkante das 3:2. "Der Ball wurde immer länger und flog an allen vorbei ins Netz.

Agathenburg/Dollern mit viel Ballbesitz

Im zweiten Durchgang übernahm die Junge-Elf mehr und mehr das Geschehen, ohne wirklich zwingend zu werden. "Zwei oder dreimal wurde es für uns gefährlich, aber Patrick Josch klärte zweimal richtig stark. Agathenburg/Dollern hat viele gute Einzelspieler, aber meine Mannschaft stellte richtig gut zu. Besonders Lennox Viedts ließen wir kaum durchkommen", so Andre Matties. In der Schlussphase wurde es noch ein wenig hektisch, als Lennard Brettschneider einen D/A-Spieler an der Mittellinie unsanft von den Beinen holte. "Klare Rote Karte, aber Lennard hat sich sofort entschuldigt. Das war mit Sicherheit keine böse Absicht", gab sein Trainer Carsten Junge zu. Es sollte noch schlimmer für sein Team kommen. Andi Junge nutzte mit dem Abpfiff eine Freistoßchance zum 4:2. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Start", sagte Andre Matties. "Verdienter D/A-Sieg", meinte Carsten Junge. An der Tabellenspitze ist Drochtersen/Assel jetzt bis auf drei Zähler an den Tabellenführer herangerückt.

Schiedsrichter: Philipp Hollmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Malte Horwege (10.), 2:0 Florian Marx (22.), 2:1 Justin Schüler (39.), 2:2 Julio Paruzel (44.), 3:2 Robin-Lennart Bösch (45.), 4:2 Andi Junge (90.).

Rot: Lennard Brettschneider (84./SV Agathenburg Dollern/Foul)

Besondere Vorkommnisse: Justin Schüler (SV Agathenburg Dollern) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Patrick Josch (39.).