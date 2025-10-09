Drochtersen/Assel in Altona gefordert – Meppen will Wiedergutmachung

Hannover 96 II will nach dem klaren 0:4 in Drochtersen Wiedergutmachung leisten. Die Nachwuchstruppe steht mit 15 Punkten im Mittelfeld, muss aber aufpassen, nicht nach unten abzurutschen. St. Pauli II dagegen steckt tief in der Krise und wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. Nach der abgesagten Partie gegen Oldenburg geht es für die Kiezkicker um jeden Zähler, um nicht völlig den Anschluss zu verlieren. ---

Für den SV Meppen war die 3:5-Pleite in Flensburg ein bitterer Rückschlag. Die Emsländer sind aus den Top-Drei gerutscht und stehen nun mit 29 Punkten knapp hinter dem Spitzentrio. Gegen Blau-Weiß Lohne zählt daher nur ein Sieg. Die Gäste sammelten beim 1:1 in Altona immerhin Moralpunkte, wissen aber, dass in Meppen die Trauben besonders hoch hängen. ---

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 14:00 PUSH

Schöningen kommt nach dem 2:4 gegen Norderstedt mit hängenden Köpfen, die Defensive bleibt die große Schwachstelle. Weiche Flensburg dagegen überraschte am letzten Spieltag mit einem spektakulären 5:3 gegen Meppen und feierte den sechsten Saisonsieg. Die Schleswig-Holsteiner sind zwar noch etwas von der Spitzengruppe entfernt – wollen den Lauf aber fortsetzen. ---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Werder Bremen Werder II 15:00 live PUSH

Nordderby mit Brisanz: Der HSV II befreite sich mit dem 4:3-Erfolg in Emden etwas vom Druck, während Werder II mit dem souveränen 3:0 beim Bremer SV weiter an Stabilität gewann. Die Bremer liegen nun auf Rang sieben und wollen sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Der HSV II hofft, dass der jüngste Erfolg den ersehnten Aufschwung einleitet – doch Werder reist mit breiter Brust an. ---

Altona konnte mit dem 1:1 in Lohne einen Punkt mitnehmen, steckt aber weiter im Tabellenkeller. Nun wartet mit Drochtersen/Assel ein echtes Schwergewicht: Der SVD siegte zuletzt souverän 4:0 gegen Hannover 96 II und ist punktgleich mit der Spitze. Besonders die Offensive präsentiert sich in Topform. Für Altona dürfte es schwer werden, hier zu bestehen – aber das Stadion an der Griegstraße ist bekannt für seine besondere Atmosphäre. ---

Jeddeloh bleibt das Überraschungsteam der Liga. Der 4:1-Sieg beim HSC Hannover war die nächste Machtdemonstration, mit der die Ammerländer ihre Ambitionen untermauerten. Phönix Lübeck hingegen konnte im Stadtduell mit dem VfB (2:0) ein Ausrufezeichen setzen und will den Rückenwind aus dem Derby nutzen. Ein echtes Topspiel zweier formstarker Teams, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften. ---

Oldenburg musste am vergangenen Wochenende pausieren, bleibt aber Tabellenführer – wenn auch nur dank des besseren Torverhältnisses. Nun steht das Nachbarschaftsduell gegen Emden an, das nach der 3:4-Heimpleite gegen den HSV II in die Spur zurückfinden muss. Der VfB will die kurze Pause nutzen, um Kräfte zu bündeln und seinen Platz an der Sonne zu verteidigen. ---

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck HSC Hannover HSC Hannover 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck steckt in einem leichten Formtief und verlor zuletzt das Derby bei Phönix mit 0:2. Nun soll zu Hause gegen den HSC die Wende gelingen. Die Gäste aus Hannover kamen beim 1:4 gegen Jeddeloh unter die Räder und kämpfen als Aufsteiger um Stabilität. Ein Sieg im Stadion an der Lohmühle wäre für den HSC eine kleine Sensation – doch Lübeck wird alles daran setzen, die Heimstärke zu nutzen. ---