Drochtersen/Assel II besiegt Vorsfelde im Aufsteigerduell

– Foto: Reinhard Rehkamp

Im Duell der beiden Aufsteiger hat sich der SV Drochtersen/Assel II mit 3:1 gegen den SSV Vorsfelde durchgesetzt. Nach zwei Toren vor der Pause und einem weiteren Treffer nach dem Seitenwechsel steht Drochtersen/Assel II nach zwei Spieltagen mit drei Punkten auf Rang sieben. Vorsfelde bleibt ebenfalls bei drei Zählern und ist Achter.

Die Gastgeber legten vor 150 Zuschauern in der Schlussphase der ersten Halbzeit die Grundlage für den Erfolg. Reichardt brachte Drochtersen/Assel II in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Hyseni per Foulelfmeter auf 2:0.

Vorsfelde kam nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie. Neuner verkürzte in der 59. Minute auf 1:2 und sorgte damit zunächst wieder für Spannung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch 13 Minuten später: Hyseni erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.