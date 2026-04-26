Drochtersen/Assel holt sich Derbydreier in Freiburg

Andi Junge gelang mit einem schönen Freistoß der Siegtreffer. – Foto: Michael Brunsch

Die SG Freiburg/Oederquart hat am Freitagabend die Chance verpasst, noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Im Kehdinger Derby unterlag die Hülsen-Elf der SV Drochtersen/Assel IV mit 0:1. Dadurch übernahmen die Gäste zumindest bis Sonntagnachmittag die Tabellenführung.

Es spielte die beste Defensive gegen die stärkste Offensive. Die Begegnung hat sich über die gesamten 90 Minuten plus Nachspielzeit allerdings keinen Schönheitspreis verdient. Viel Kampf und Mittelfeldzweikämpfe, immer wieder gefährliche Standards. Im ersten Durchgang hatte Bastian Lenden das 1:0 auf dem Fuß, als er allein vor Gästekeeper Alexander Haritonov auftauchte und vorbeischoss. Der 18-jährige Torwart absolvierte sein erstes Herrenpunktspiel.

"Auch nach dem Wechsel blieb es kampfbetont mit intensiven Zweikämpfen", sagt SG-Trainer Ernst Hülsen. Ein D/A-Freistoß wurde plötzlich immer länger, kein Spieler kam heran und so konnte Marcel Smilari im Kasten der Gastgeber klären. Dann hatte Jakob Mahler die Freiburger Führung auf dem Fuß. Er schoss aus fünf Metern, doch ein D/A-Spieler klärte auch der Torlinie. Auf der Gegenseite eine ähnliche Situation, als ein Gästespieler ebenfalls aus fünf Metern die Möglichkeit hatte und vorbeischoss. "Der Freistoß, der zum 0:1 führte, entstand sehr unglücklich. Mirco Schantze hätte per Kopf klären können, doch Olaf Schütt lief seinen Gegenspieler in die Hacken. Den Freistoß verwandelte Andi Junge dann stark in den Winkel", so Hülsen.

Freiburg/Oederquart versuchte alles

Die Gastgeber warfen jetzt alles nach vorne, erspielten sich allerdings keine richtig gefährlichen Aktionen mehr. "Uns fehlen einfach offensiv die Alternativen. Fabian Engelhardt ist Schichtgänger und Blerim Dudaj hat kürzlich einen Laden eröffnet, ist auch nicht immer da", meint der Freiburger Coach. Aus den letzten drei Heimspielen gab es für die SG nur einen Punkt. Das ist natürlich zu wenig, um ganz vorne in der Tabelle mitmischen zu können.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 0:1 Andi Junge (80.)