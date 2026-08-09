Drochtersen/Assel gewinnt nach frühem Rückstand 1. Kreisklasse: Kehdinger profitieren von zwei Fernschüssen - Burweg hadert mit dem Schiri von Michael Brunsch · Gestern, 21:15 Uhr · 0 Leser

Alexander Kreutzmann gelang ein Tor aus fast 30 Metern. – Foto: Michael Brunsch

Zumindest das Ergebnis stimmte bei der SV Drochtersen/Assel IV zum Auftakt gegen den SV Burweg. Die Matties-Elf gewann mit 4:2.

Denkbar schlecht starteten die Gastgeber. Bereits nach einer Minute stand es 0:1. Die Burweger profitierten von einem Fehlpass im Spielaufbau. Nach zwei, drei Stationen vollendete Damian Noel Petereit. "Das spielten sie gut aus, muss man sagen. Burweg war gleich besser im Spiel. Wir benötigten etwa 20 Minuten, um uns von dem frühen Schock zu erholen", sagt D/A-Trainer Andrè Matties. Aus dem Nichts gelang Malte Horwege im Anschluss an eine Standardsituation der Ausgleich. Jetzt wurden die Kehdinger besser, aber nicht gut. Genau in dieser Phase gelang Lucas Birger Kahrs die erneute Gästeführung. Er setzte sich stark gegen vier Gegner durch und vollstreckte eiskalt. "Der Rest der ersten Halbzeit war von uns nichts. Trotzdem gelang der erneute Ausgleich", so Matties. Joshua Horwege nutzte einen Stellungsfehler von Burwegs Keeper Marco Klofta. Sein Heber flog aus etwa 25 Metern über den Schlussmann hinweg ins Tor. Drochtersen/Assel wird besser