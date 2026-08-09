Drochtersen/Assel gewinnt nach frühem Rückstand

Zumindest das Ergebnis stimmte bei der SV Drochtersen/Assel IV zum Auftakt gegen den SV Burweg. Die Matties-Elf gewann mit 4:2.
Denkbar schlecht starteten die Gastgeber. Bereits nach einer Minute stand es 0:1. Die Burweger profitierten von einem Fehlpass im Spielaufbau. Nach zwei, drei Stationen vollendete Damian Noel Petereit. "Das spielten sie gut aus, muss man sagen. Burweg war gleich besser im Spiel. Wir benötigten etwa 20 Minuten, um uns von dem frühen Schock zu erholen", sagt D/A-Trainer Andrè Matties. Aus dem Nichts gelang Malte Horwege im Anschluss an eine Standardsituation der Ausgleich. Jetzt wurden die Kehdinger besser, aber nicht gut. Genau in dieser Phase gelang Lucas Birger Kahrs die erneute Gästeführung. Er setzte sich stark gegen vier Gegner durch und vollstreckte eiskalt. "Der Rest der ersten Halbzeit war von uns nichts. Trotzdem gelang der erneute Ausgleich", so Matties. Joshua Horwege nutzte einen Stellungsfehler von Burwegs Keeper Marco Klofta. Sein Heber flog aus etwa 25 Metern über den Schlussmann hinweg ins Tor.
Drochtersen/Assel wird besser
Nach der Pause wurde es ein anderes Spiel. Die Gastgeber waren auch jetzt nicht stark, erspielten sich aber einige Gelegenheiten, während die Burweger nicht mehr ganz so gefährlich agierten. Es dauerte allerdings bis zur 77. Minute. D/A gelang die Balleroberung und Pepe Jagemann wurde auf die Reise geschickt. Er lief alleine durch und schoss überlegt ins kurze Eck. Kurz darauf klärte Marco Klofta nicht weit genug und Alexander Kreutzmann gelang aus 30 Metern, über den Keeper hinweg, das entscheidende 4:2. "Er konnte es selbst kaum glauben. Solche Treffer sieht man nicht alle Tage. Für Burweg war das der Genickbruch", so Andrè Matties. Während der D/A-Coach von einer guten Schiedsrichterleistung sprach, haderten die Gäste ein wenig mit einigen Entscheidungen.
Schiedsrichter: Johannes Heins
Tore: 0:1 Damian Noel Petereit (1.), 1:1 Malte Horwege (27.), 1:2 Lucas Birger Kahrs (31.), 2:2 Joshua Horwege (39.), 3:2 Pepe Jagemann (77.), 4:2 Alexander Kreutzmann (85.)