Drochtersen/Assel dreht das Spiel – Kickers Emden mit spätem Ausgleich

In Bremen begann das Spiel denkbar unglücklich für die Gäste aus Emden. Bereits in der 4. Minute lenkte Dennis Engel den Ball ins eigene Tor und brachte die Werder-Reserve damit in Führung. Kickers Emden gab sich nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorn. Der Einsatz wurde belohnt: In der 86. Minute erzielte Mika Eickhoff den späten Ausgleich und rettete den Gästen einen wichtigen Punkt. ---

Die Partie in Drochtersen begann mit einem Schockmoment für die Gastgeber: Bereits in der 3. Minute lag Bremer SV durch ein frühes Tor in Führung. Doch Drochtersen reagierte mit Wucht. Kurz vor der Pause belohnte Jorik Wulff die Gastgeber mit dem Ausgleichstreffer in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel sorgte Haris Hyseni in der 55. Minute für das 2:1 und drehte damit das Spiel endgültig. Bremer SV kämpfte zwar, fand aber keine Antwort mehr. ---

Die Begegnung in Lohne begann furios. Schon in der 8. Minute ließ Jannik Zahmel die Hausherren jubeln und brachte sie mit 1:0 in Führung. Doch der VfB Lübeck antwortete mit Entschlossenheit. In der 34. Minute erzielte Antonio Verinac den Ausgleich und stellte das Spiel wieder auf Null. Im zweiten Durchgang wogte das Spiel hin und her, Chancen gab es auf beiden Seiten. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Lübeck in letzter Sekunde zu: In der 90.+4 Minute erzielte Dardan Karimani den Siegtreffer. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II Altona 93 Altona 93 13:00 live PUSH

Hannover 96 II verlor zuletzt klar in Oldenburg (2:4) und ist seit vier Spielen sieglos. Mit zwölf Punkten stecken die Hannoveraner im Mittelfeld fest. Altona kassierte beim 0:2 gegen den HSV II die zweite Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer. Beide Teams suchen dringend nach Konstanz. Für 96 bietet sich die Chance, vor heimischem Publikum zurückzuschlagen, für Altona die Gelegenheit, den Abwärtstrend zu stoppen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen Hamburger SV Hamburger SV II 14:00 live PUSH

Schöningen bleibt im Abstiegskampf hängen: nach dem 3:1 gegen St. Pauli folgte ein klares 1:4 in Lübeck, Rang 17 mit sechs Punkten. Der HSV II überzeugte am 10. Spieltag mit einem 2:0-Sieg bei Altona und feierte den zweiten Saisonerfolg. Mit sieben Punkten ist der Anschluss noch da, die Formkurve zeigt leicht nach oben. Für beide ist das direkte Duell ein Schlüsselspiel im Keller. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Norderstedt spielte zuletzt zweimal 2:2-Unentschieden und bleibt mit neun Punkten tief unten. Meppen dagegen ist mit vier Siegen in Serie zurück in der Spur: 4:0 beim Hamburger SV II, 4:0 gegen Jeddeloh, 6:0 in Bremen, 2:0 gegen Phönix – der Tabellenzweite zeigt sich torhungrig und stabil. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, Norderstedt muss an die eigenen Grenzen gehen, um zu bestehen. ---