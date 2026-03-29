Drochtersen wahrt Titelchance – Befreiungsschlag für FC St. Pauli II Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 28. Spieltags von red · Heute, 16:06 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nord bot der heutige Abschluss des 28. Spieltags packende Duelle, die sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller für neue Dynamik sorgten. Während der Verfolger aus Drochtersen den Druck auf den Spitzenreiter aufrechterhält, kämpfen die Teams im unteren Drittel verbissen um den Klassenerhalt.

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Vor 2600 Zuschauern unterstrich der VfB Oldenburg seine Ambitionen und besiegte den 1. FC Phönix Lübeck. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Rafael Brand das Tor zum 1:0 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Oldenburg nach: Mats Facklam erzielte in der 48. Minute das 2:0. In der 62. Minute sorgte erneut Mats Facklam per Foulelfmeter mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Lübeck bewiesen jedoch Moral und kamen in der 72. Minute durch Arthur Inaka zum Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.

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In einer kampfbetonten Begegnung vor 2867 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wichtige Heimpunkte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Lange Zeit bissen sich die Lübecker an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase zahlte sich die Geduld aus. Manuel Farrona-Pulido erzielte in der 71. Minute das erlösende 1:0 für die Hausherren. Lohne versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, wurde jedoch in der 79. Minute eiskalt erwischt, als Bjarne Pfundheller zum 2:0-Endstand traf. ---

Es herrschte eine außergewöhnliche Stimmung, als 8388 Zuschauer den SV Meppen gegen den FC Eintracht Norderstedt zum Sieg trugen. Die Hausherren zeigten sich in bestechender Verfassung und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse auf dem Rasen. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte Oliver Schmitt in der 28. Minute zum 1:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Erik Zenga in der 34. Minute auf 2:0. Die Dominanz der Emsländer hielt weiter an: Mika Harald Stuhlmacher markierte in der 42. Minute das 3:0, bevor Julian Ulbricht in der 45. Minute den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch ein Treffer, als Manuel Brendel in der 45.+2 Minute das Tor zum 4:1-Endstand markierte. Meppen festigt damit seine Spitzenposition mit nun 65 Punkten.

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2336 Zuschauer sahen ein wechselhaftes und emotionales Spiel zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und der Reserve von Hannover 96 II. Die Gäste gingen früh in Führung, als Tom Hobrecht in der 12. Minute zum 0:1 traf. Altona bewies jedoch Moral und glich in der 31. Minute durch Moritz Göttel zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Mustafa Abdullatif die Hannoveraner in der 45.+3 Minute erneut mit 1:2 in Front. Die Hamburger gaben sich im zweiten Durchgang nicht geschlagen, und Lesley Kusi Karschau erzielte in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2. Doch die Entscheidung fiel kurz darauf, als erneut Tom Hobrecht in der 60. Minute mit dem 2:3 den Auswärtssieg für Hannover sicherstellte. ---