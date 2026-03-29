Drochtersen wahrt Titelchance – Befreiungsschlag für FC St. Pauli II

In der Regionalliga Nord bot der heutige Abschluss des 28. Spieltags packende Duelle, die sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller für neue Dynamik sorgten. Während der Verfolger aus Drochtersen den Druck auf den Spitzenreiter aufrechterhält, kämpfen die Teams im unteren Drittel verbissen um den Klassenerhalt.
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Vor 2600 Zuschauern unterstrich der VfB Oldenburg seine Ambitionen und besiegte den 1. FC Phönix Lübeck. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Rafael Brand das Tor zum 1:0 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Oldenburg nach: Mats Facklam erzielte in der 48. Minute das 2:0. In der 62. Minute sorgte erneut Mats Facklam per Foulelfmeter mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Lübeck bewiesen jedoch Moral und kamen in der 72. Minute durch Arthur Inaka zum Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.
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In einer kampfbetonten Begegnung vor 2867 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wichtige Heimpunkte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Lange Zeit bissen sich die Lübecker an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase zahlte sich die Geduld aus. Manuel Farrona-Pulido erzielte in der 71. Minute das erlösende 1:0 für die Hausherren. Lohne versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, wurde jedoch in der 79. Minute eiskalt erwischt, als Bjarne Pfundheller zum 2:0-Endstand traf.
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Es herrschte eine außergewöhnliche Stimmung, als 8388 Zuschauer den SV Meppen gegen den FC Eintracht Norderstedt zum Sieg trugen. Die Hausherren zeigten sich in bestechender Verfassung und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse auf dem Rasen. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte Oliver Schmitt in der 28. Minute zum 1:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Erik Zenga in der 34. Minute auf 2:0. Die Dominanz der Emsländer hielt weiter an: Mika Harald Stuhlmacher markierte in der 42. Minute das 3:0, bevor Julian Ulbricht in der 45. Minute den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch ein Treffer, als Manuel Brendel in der 45.+2 Minute das Tor zum 4:1-Endstand markierte. Meppen festigt damit seine Spitzenposition mit nun 65 Punkten.
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2336 Zuschauer sahen ein wechselhaftes und emotionales Spiel zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und der Reserve von Hannover 96 II. Die Gäste gingen früh in Führung, als Tom Hobrecht in der 12. Minute zum 0:1 traf. Altona bewies jedoch Moral und glich in der 31. Minute durch Moritz Göttel zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Mustafa Abdullatif die Hannoveraner in der 45.+3 Minute erneut mit 1:2 in Front. Die Hamburger gaben sich im zweiten Durchgang nicht geschlagen, und Lesley Kusi Karschau erzielte in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2. Doch die Entscheidung fiel kurz darauf, als erneut Tom Hobrecht in der 60. Minute mit dem 2:3 den Auswärtssieg für Hannover sicherstellte.
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Der SSV Jeddeloh feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SC Weiche Flensburg 08 und untermauerte seine Stellung im oberen Tabellendrittel. Bereits in der 4. Minute brachte Kasra Ghawilu die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Tom Gaida erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste noch einmal heran, als Marshall Faleu in der 46. Minute zum 2:1 traf. Jedoch ließ Jeddeloh im weiteren Verlauf nichts mehr anbrennen. In der 63. Minute verwandelte erneut Kasra Ghawilu einen Foulelfmeter zum 3:1. Den Schlusspunkt der Partie setzte Moritz Brinkmann in der 80. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.
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In einem hart umkämpften Spiel teilten sich der Hamburger SV II und der Aufsteiger FSV Schöningen die Punkte. Den Treffer zum 1:0 markierte Maurice Boakye in der 24. Minute für die Hausherren. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Ayhan Cankor in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1. Fast im Gegenzug ging die Hamburger Reserve erneut in Führung, als Arnaud Riedel in der 50. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. In der Schlussphase gelang den Gästen jedoch noch der Ausgleich: Christian Beck besorgte in der 83. Minute den Endstand zum 2:2.
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ine dramatische Begegnung sahen die Fans beim Duell zwischen dem Bremer SV und dem SV Drochtersen/Assel. Das Tor zum 1:0 für die Bremer erzielte Justin Marcel Gröger bereits in der 5. Minute. Nur wenig später folgte der Ausgleich durch Dennis Rosin in der 10. Minute zum 1:1. Die erneute Führung für die Gastgeber markierte Leon Gino Schmidt in der 23. Minute zum 2:1. In der zweiten Halbzeit kam der Tabellenzweite zurück, als Haris Hyseni in der 69. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 traf. Der entscheidende Treffer zum 2:3 für die Gäste fiel in der 90. Minute.
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Im Kellerduell feierte der FC St. Pauli II einen emotionalen Heimsieg gegen den HSC Hannover. Bereits in der 3. Minute erzielte Romeo Aigbekaen das 1:0 für die Kiezkicker. Den Ausgleich zum 1:1 markierte Marcel Langer in der 9. Minute. Die erneute Führung zum 2:1 gelang wiederum Romeo Aigbekaen in der 27. Minute. Nach der Pause kamen die Gäste erneut zurück; in der 59. Minute traf Finn-Louis Kiszka zum 2:2. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Ende der Partie: Den Siegtreffer zum 3:2-Endstand erzielte Oleg Skakun in der 85. Minute.
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Das Spiel der Kickers Emden gegen den SV Werder Bremen II findet Mitte April statt.
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