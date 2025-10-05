Drochtersen und Jeddeloh top, Lübecker Stadtduell sorgt für Gänsehaut

Der heutige Abschluss des 13. Spieltags der Regionalliga Nord hatte alles zu bieten: ein emotional aufgeladenes Lübecker Derby, klare Siege der Spitzenteams und bittere Niederlagen für Clubs aus der unteren Tabellenhälfte.

Im Bremer Stadtduell setzte sich die U23 von Werder Bremen deutlich durch. Schon in der 6. Minute brachte Salim Musah die Gäste in Führung. Der Bremer SV hielt anschließend kämpferisch dagegen, konnte die defensive Ordnung der Grün-Weißen aber nicht entscheidend gefährden. Princewill Mbock sorgte in der 71. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Christian Stark setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Vor 947 Zuschauern blieb Werder II somit die bessere Mannschaft und entführte drei Punkte.

Das Lübecker Stadtderby bot eine besondere Atmosphäre. 1418 Zuschauer sorgten für Gänsehaut, doch sportlich hatte am Ende der 1. FC Phönix die besseren Argumente. Benjamin Luis traf in der 16. Minute zum umjubelten 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jannes Vollert in der 43. Minute und brachte die Phönix-Anhänger endgültig zum Feiern. Der VfB Lübeck versuchte in der zweiten Hälfte zwar, die Partie noch einmal zu drehen, blieb aber zu harmlos und musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

Vor 650 Zuschauern entwickelte sich in Lohne eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Altona 93 ging in der 25. Minute durch Gianluca Przondziono in Führung. Doch der TuS bewies Moral und kam nach dem Seitenwechsel zurück: Martin Kobylanski verwandelte in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 68. Minute wurde Michael Kwabena Ambrosius von Altona mit Rot vom Platz gestellt, was den Gästen das Leben schwer machte. Lohne drängte danach auf den Sieg, blieb aber glücklos und musste sich mit einem Zähler zufriedengeben.

Ein torreiches Spektakel erlebten die 547 Zuschauer in Schöningen. Yevhenii Obushnyi brachte Norderstedt bereits in der 9. Minute in Führung. Manuel Brendel baute den Vorsprung mit Treffern in der 32. und 48. Minute auf 3:0 aus. Der FSV Schöningen steckte jedoch nicht auf: Jordi Njoya verkürzte in der 50. Minute. Die Hoffnung währte nur kurz, denn eine Minute später stellte Jorge Camacho de Valdoleiros den alten Abstand wieder her. Ein verwandelter Foulelfmeter von Philipp Harant in der 78. Minute brachte die Hausherren noch einmal heran, doch am Ende jubelte Eintracht Norderstedt über den Auswärtssieg.

In Emden ging es hoch her. Vor 2250 Zuschauern starteten die Gastgeber furios: Theo Schröder traf in der 9. Minute, Mika Eickhoff erhöhte kurz nach der Pause (47.) auf 2:0. Doch dann kam der HSV II zurück: Maurice Boakye verkürzte (65.), Raif Adam glich aus (69.) und Boakye drehte die Partie mit einem Foulelfmeter (77.). Trotz Gelb-Rot für Michael Chukwuemeka Igwe (55.) stemmte sich Emden zurück: Michel Eickschläger glich in der 87. Minute zum 3:3 aus. Doch in der Nachspielzeit schlug Niklas Tuppeck zu (90.+4) und sicherte den Gästen einen dramatischen 4:3-Sieg. Damit verbessert sich der HSV II auf 11 Punkte, während Emden trotz starker Moral leer ausgeht.

Vor 786 Zuschauern entwickelte sich in Flensburg ein Offensivspektakel. Sandro Plechaty brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung, doch Jonathan Wensing glich nur sechs Minuten später aus. Nach der Pause schlug Ibrahim Bashiru Ali gleich doppelt zu (47., 56.) und stellte auf 3:2, nachdem Julian Ulbricht per Elfmeter (53.) zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Marcel Cornils traf in der 81. Minute zum 4:2, Ulbricht antwortete in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer. Nur eine Minute später stellte Dominic Hartmann mit dem 5:3 den Endstand her. Der SV Meppen musste damit die zweite Saisonniederlage einstecken, während Flensburg mit nun 19 Punkten ins gesicherte Mittelfeld klettert.

Drochtersen/Assel untermauerte eindrucksvoll seine Titelambitionen. Haris Hyseni brachte die Gastgeber in der 30. Minute auf Kurs. Nur sechs Minuten später erhöhte Jannes Wulff auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Matti Cebulla mit dem 3:0 noch vor der Pause ein Ausrufezeichen. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Jannes Wulff, der in der 60. Minute zum 4:0 traf. Vor 684 Zuschauern dominierte Drochtersen und feierte einen überzeugenden Heimsieg. ---

Der SSV Jeddeloh ließ im Kampf um die Tabellenspitze nichts anbrennen. Tom Gaida erzielte in der 41. Minute das 1:0 für die Gäste. Direkt nach der Pause glich Marcel Langer in der 48. Minute für den HSC aus, was kurzzeitig Hoffnung bei den Zuschauern weckte. Doch nur zwei Minuten später stellte erneut Tom Gaida mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her. In der Nachspielzeit machte Jeddeloh alles klar: Tobias Bothe erhöhte in der 90.+3 Minute auf 3:1, und ein Eigentor von Luis Prior Bautista in der 90.+5 Minute besiegelte den 4:1-Endstand.

