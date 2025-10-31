Drochtersen stürmt an die Spitze – Jeddeloh verliert Spitzenduell

– Foto: Imago Images

Im Duell zweier Spitzenteams der Regionalliga Nord hat der SV Drochtersen/Assel ein klares Zeichen gesetzt. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh übernahm die Mannschaft vorerst die Tabellenführung und krönte damit einen starken Auftritt. Es ist der heutige Auftakt des 17. Spieltags der Regionalliga Nord.

In der 25. Minute brachte Maximilian Geißen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Haris Hyseni in der 30. Minute auf 2:0 und belohnte die offensive Spielweise der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel blieb Drochtersen dominant. In der 73. Minute sorgte Allah Aid Hamid mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jeddeloh fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber, konnte aber in der 78. Minute durch Max Wegner noch auf 3:1 verkürzen.

Morgen, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - VfB Lübeck

Ein Duell mit viel Tradition. Weiche Flensburg kehrt nach dem 3:0-Erfolg in Norderstedt mit gestärktem Selbstbewusstsein zurück. Marcel Cornils (34. und 63. Minute) und Sandro Plechaty (56.) sorgten dort für klare Verhältnisse. Der VfB Lübeck hingegen hofft auf einen Sieg – das jüngste 1:1 gegen St. Pauli II war zwar ein kleiner Schritt, aber zu wenig. Antonio Verinac traf in der 35. Minute, doch Erik Ahlstrand glich kurz darauf aus. Flensburg will an die obere Tabellenhälfte heranrücken, Lübeck dringend Stabilität finden. ---

Phönix Lübeck befindet sich in Topform. Nach den Siegen in Altona (2:0) und Hannover (2:0) ist die Mannschaft längst wieder mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Zuletzt trafen Jannes Vollert (10.) und Julian Lubertus Gino Markvoort Beke (55.) beim Erfolg über 96 II. Der Aufsteiger aus Schöningen steht nach der Absage gegen Lohne unter Druck. Mit 18 Punkten ist der FSV im dicht gedrängten Mittelfeld, doch jeder Zähler ist überlebenswichtig. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bremer SV - Hannover 96 II

Zwei Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Bremer SV holte zuletzt ein 2:2 beim VfB Oldenburg – Drilon Demaj (10.) und Willem-Hendrik Hoffrogge (62.) trafen für die Gastgeber, während Ismail H’Maidat (84., Handelfmeter) spät ausglich. Hannover 96 II kommt nach zwei Niederlagen in Folge, zuletzt einem 0:2 gegen Phönix Lübeck, nach Bremen. Die Gäste müssen nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim van den Heuvel (77.) auf ihren Mittelfeldmann verzichten. ---

Abstiegskampf pur. Beide Teams liegen nur einen Punkt auseinander. Emden erkämpfte zuletzt ein 2:2 beim VfB Lübeck – Tido Steffens (11.) und Felix Göttlicher (21.) trafen früh, doch die Führung hielt nicht. Altona kam in den letzten Wochen nicht in Fahrt, das 0:2 gegen Phönix Lübeck offenbarte defensive Schwächen. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg. ---

Ein Duell zweier Teams, die nach zuletzt schwachen Wochen dringend Punkte benötigen. Lohne hat nach der Spielabsage gegen Schöningen weiter erst elf Punkte auf dem Konto. Der HSV II musste ebenfalls pausieren, nachdem das Derby gegen St. Pauli abgesagt wurde. Beide wollen die Unterbrechung nutzen, um mit frischem Schwung in die Rückrunde zu starten. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg

Das Duell zwischen Bremen und Oldenburg verspricht Tempo und Tore. Bremen verlor zuletzt klar mit 1:4 in Jeddeloh, während Oldenburg beim 2:2 gegen den Bremer SV Punkte liegen ließ. Drilon Demaj (10.) und Willem-Hendrik Hoffrogge (62.) trafen für den VfB, der nun mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze klettern könnte. Werder braucht Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Für den Spitzenreiter steht eine schwierige Aufgabe an. Der SV Meppen reist nach Hamburg mit der klaren Vorgabe, die Tabellenführung zu verteidigen. Das 3:2 gegen Drochtersen war ein emotionaler Kraftakt, bei dem Thorben Deters (15.), Julian Ulbricht (45.+4) und Mika Harald Stuhlmacher (90.+3) trafen. St. Pauli II hingegen kämpft weiter gegen den Abstieg und sammelte beim 1:1 in Lübeck immerhin einen Achtungspunkt – Erik Ahlstrand traf in der 43. Minute. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr HSC Hannover - FC Eintracht Norderstedt