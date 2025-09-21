Drochtersen jubelt, FC St. Pauli II taumelt weiter – Bremer SV feiert

Der Tabellenführer zeigte seine ganze Klasse, musste dabei aber einen schweren Weg gehen. Vjekoslav Taritas brachte Oldenburg in der 13. Minute früh in Führung, ehe Hannover das Spiel drehte: Keanu Brandt glich in der 31. Minute aus, und Joseph Ganda traf in der 41. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste. Doch Oldenburg fand zurück. Nico Mai erzielte in der 54. Minute den Ausgleich, und nur fünf Minuten später stellte Mats Facklam mit dem 3:2 die Weichen auf Sieg. In der 74. Minute vergab Facklam die Chance zur Vorentscheidung, als er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Jonas Schwanke scheiterte. Doch Vjekoslav Taritas machte in der 88. Minute alles klar und sicherte Oldenburg mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:2-Endstand.

– Foto: Imago Images

---

Für Emden war es ein emotional wichtiger Heimerfolg. Felix Göttlicher stand dabei im Mittelpunkt: Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte er die Gastgeber in Führung, und in der 61. Minute legte er mit seinem zweiten Treffer nach. Auch wenn Janek Siderkiewicz in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, brachte Emden den Sieg über die Zeit. ---

Für den Aufsteiger Altona 93 setzte es eine bittere Niederlage im eigenen Stadion. Bereits in der 3. Minute traf Immanuel Pherai für die Gäste, die damit früh die Kontrolle übernahmen. Moritz Reimers erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und entschied die Partie endgültig. Hamburgs U21 holte damit drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf, während Altona mit leeren Händen dastand. ---

Vor 5000 Zuschauern setzte der SV Meppen seine Erfolgsserie fort. Nach einer torlosen ersten Hälfte legte Oliver Schmitt in der 53. Minute das 1:0 vor. Nur vier Minuten später erhöhte Ersin Zehir in der 57. Minute auf 2:0. Mit diesem Doppelschlag entschieden die Emsländer die Partie und stehen hinter Spitzenreiter Oldenburg. Für Phönix Lübeck war es ein Rückschlag. ---

Die 2500 Zuschauer im Stadion Lohmühle erlebten zunächst einen Dämpfer, als Shamsu Mansaray den Aufsteiger aus Schöningen in der 26. Minute in Führung brachte. Doch nach der Pause drehte der VfB Lübeck die Partie eindrucksvoll. Manuel Farrona-Pulido glich in der 55. Minute aus, Antonio Verinac traf in der 61. Minute zum 2:1. Nur vier Minuten später sorgte Fabian Istefo in der 65. Minute für das 3:1, ehe Ali Wissam Abu-Alfa in der 89. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt setzte.

– Foto: Imago Images

---

Ein wahres Drama spielte sich vor 551 Zuschauern in Jeddeloh ab. Norderstedt legte in der ersten Halbzeit stark los: Felix Drinkuth brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Jonas Behounek erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0. Doch Jeddeloh gab sich nicht geschlagen und startete in den Schlussminuten eine furiose Aufholjagd. Tom Gaida verkürzte in der 88. Minute, ehe Tobias Bothe nur eine Minute später in der 89. Minute zum 2:2 ausglich. ---

Die U23 des FC St. Pauli bleibt auch nach neun Spielen sieglos und kassierte gegen SC Weiche Flensburg 08 die nächste bittere Niederlage. Dabei schien nach einem Eigentor von Marshall Faleu in der 58. Minute zunächst alles für die Gastgeber zu laufen. Doch Flensburg bewies Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Dominic Hartmann glich in der 68. Minute per Foulelfmeter aus und legte nur vier Minuten später den Führungstreffer nach. In der Nachspielzeit setzte Randy Gyamenah in der 90.+5 Minute mit einem weiteren verwandelten Strafstoß den Schlusspunkt. ---