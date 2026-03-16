Drochtersen jagt die Spitze, wichtige Chance für Altona

– Foto: Jörg Struwe

In den Nachholspielen der Regionalliga Nord prallen in dieser Woche ganz unterschiedliche Gefühlslagen aufeinander. SV Meppen führt die Tabelle mit 59 Punkten an, doch SV Drochtersen/Assel bleibt mit 55 Zählern in Schlagdistanz und kann am Dienstag nachlegen. Dahinter kämpft SSV Jeddeloh darum, nach dem harten 0:4 gegen Hannover 96 II wieder Haltung zu gewinnen. Im Tabellenkeller hat Altona 93 mit dem 3:0 gegen den HSC Hannover ein Lebenszeichen gesendet und geht nun mit neuer Hoffnung in den Mittwoch. Es sind nur drei Spiele – aber sie tragen das ganze Gewicht dieser Phase in sich.

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SV Drochtersen/Assel geht als Tabellenzweiter mit 55 Punkten und einem starken Torverhältnis von 64:32 in dieses Nachholspiel. Der jüngste 3:1-Heimsieg gegen den SC Weiche Flensburg 08 war ein weiterer Beleg für die Stabilität dieser Mannschaft. Der Abstand zu Spitzenreiter SV Meppen beträgt vier Punkte, Drochtersen kann also im Titelrennen weiter Druck machen. TuS Blau-Weiß Lohne reist dagegen mit 20 Punkten als Tabellen-16. an und steckt tief im Kampf um den Klassenverbleib. Das 1:1 beim VfB Oldenburg am vergangenen Spieltag war ein wertvoller Punkt, aber keiner, der echte Ruhe gebracht hätte. Die Ausgangslage ist klar: Drochtersen spielt mit der Wucht des Verfolgers, Lohne mit der Nervosität des Kellers. Genau das macht dieses Dienstagsspiel so brisant.

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Mi., 18.03.2026, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 SV Werder Bremen Werder II 19:00 live PUSH



Altona 93 hat sich mit dem 3:0 gegen den HSC Hannover eindrucksvoll zurückgemeldet und steht nun bei 18 Punkten. Für den Aufsteiger war das ein Sieg, der mehr war als nur ein Ergebnis – es war ein Zeichen, dass diese Mannschaft noch lebt. Trotzdem bleibt die Lage ernst, denn der Abstand auf sicherere Bereiche ist weiter groß. SV Werder Bremen II kommt mit 28 Punkten nach Altona und verlor zuletzt knapp mit 1:2 beim Tabellenführer SV Meppen. Die Bremer Reserve steht damit zwar deutlich besser da als der Gastgeber, ist aber keineswegs in einer Position, in der man sich zurücklehnen könnte. Für Altona ist dieses Nachholspiel eine neue Chance, den Anschluss nach unten nicht endgültig abreißen zu lassen. Für Werder II ist es die Gelegenheit, Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten und einen gefährlichen Gegner kleinzuhalten.

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Mi., 18.03.2026, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH



Dieses Spiel trägt die Unruhe des vergangenen Wochenendes in sich. SSV Jeddeloh ist Vierter mit 42 Punkten, wurde aber beim 0:4 gegen Hannover 96 II hart getroffen. Ein solcher Rückschlag hallt nach, gerade bei einer Mannschaft, die sich in der Spitzengruppe festbeißen wollte. Hamburger SV II reist mit 36 Punkten auf Rang sechs an und hat sich mit dem 2:0 beim VfB Lübeck neues Selbstvertrauen geholt. Die Hamburger haben damit ihre Position im oberen Mittelfeld gefestigt und können nun mit einem weiteren Auswärtserfolg noch näher an Jeddeloh heranrücken. Für Jeddeloh ist dieses Nachholspiel ein Test auf Charakter und Widerstandskraft. Für den HSV II ist es die Chance, aus einer guten Woche eine sehr gute zu machen.