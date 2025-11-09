Drochtersen erobert die Tabellenspitze, drei Platzverweise in Hannover

Vor 193 Zuschauern musste Hannover 96 II eine unglückliche Heimniederlage hinnehmen. Der Hamburger SV II sicherte sich drei wichtige Punkte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Maurice Boakye in der 26. Minute. Danach blieb die Partie umkämpft, doch den Gastgebern fehlte die Durchschlagskraft. Für den HSV II war es ein Sieg von großer Bedeutung im engen Tabellenmittelfeld. ---

Ein Rückschlag für Werder Bremen II: Vor 316 Zuschauern kassierte die Mannschaft eine 1:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Schöningen. Jordi Njoya brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Dominik Kasper glich nur drei Minuten nach Wiederbeginn aus (48.), doch Philipp Harant (51.) und Ousman Touray (59.) entschieden die Partie zugunsten des FSV. Damit feierte Schöningen einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt.

– Foto: Imago Images

--- Gestern, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen BSV Kickers Emden Kick. Emden 2 2 Vor 9201 Zuschauern bot das Duell zwischen Meppen und Emden pure Dramatik. Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Tido Steffens in Führung, doch Oliver Schmitt glich fünf Minuten später aus. Nach der Pause traf erneut Tido Steffens in der 56. Minute zum 2:1 für Emden. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit rettete Simon Engelmann den Meppenern mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt. Der SV Meppen bleibt damit ungeschlagen, verliert aber die Tabellenführung an Oldenburg. ---

In Lübeck sahen 528 Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell zweier defensivstarker Teams. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0 – ein Ergebnis, das Phönix zwar in der Spitzengruppe hält, aber den Anschluss an die Top drei leicht bremst. ---

In einem intensiven Match setzte sich der VfB Oldenburg knapp durch und erklomm damit die Tabellenspitze. Rafael Brand sorgte in der 70. Minute mit seinem Treffer für das Tor des Tages. Jeddeloh stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage, blieb aber ohne Torerfolg. Oldenburg zieht damit an Meppen vorbei und feiert den 13. Saisonsieg. ---

Vor 1096 Zuschauern erwischte Lübeck einen Traumstart. Bereits in der 4. Minute traf Fabian Istefo zum 1:0, ehe Manuel Farrona-Pulido in der 9. Minute auf 2:0 erhöhte. Als Luca Menke in der 18. Minute sogar das 3:0 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch der Bremer SV gab sich nicht auf: Leon Gino Schmidt verkürzte in der 20. Minute, Jonas Kühl traf in der 74. Minute zum 2:3. Am Ende reichte es für Lübeck, das mit nun 23 Punkten ins gesicherte Mittelfeld vorrückt. ---

Ein umkämpftes Duell entschied Norderstedt knapp für sich. Vor heimischem Publikum erzielte Lukas Felix Krüger in der 75. Minute das entscheidende Tor zum 1:0. Für Altona 93 war es eine weitere bittere Niederlage, während Norderstedt mit diesem Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. ---