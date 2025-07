Drochtersen bei St. Pauli II top – HSV II und Hannover 96 II torlos

Lohne und Aufsteiger HSC Hannover lieferten sich ein mitreißendes Duell. Die Gäste begannen eiskalt: Finn-Louis Kiszka traf in der 11. und 39. Minute zur 2:0-Führung. Nur drei Minuten später verkürzte Pelle Hoppe (42.) und brachte Lohne zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Evren Serbes (66.) für Hannover auf 1:3, doch Clinton-William Helmdach machte es mit dem Anschlusstreffer in der 69. Minute wieder spannend. In der Schlussphase drängte Lohne auf den Ausgleich, blieb aber ohne Belohnung. Der Aufsteiger aus Hannover feiert einen historischen Auftaktsieg, Lohne hadert mit der eigenen Defensive.

Vor 1034 Zuschauern entwickelte sich ein Offensivspektakel – allerdings einseitig in der Anfangsphase. Phönix Lübeck legte los wie entfesselt: Julian Lubertus Gino Markvoort Beke traf in der 12. Minute zur Führung, Jenno Campagne legte nur eine Minute später nach, und in der 15. Minute verwandelte Stylianos Kokovas einen Foulelfmeter zum 0:3. Weiche Flensburg kämpfte sich mit dem Anschluss durch Moritz Göttel (29.) zurück, doch Jonathan Stöver stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (35.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Obinna Iloka zwar auf 2:4 (46.), doch Michel Dammeier setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein furioser Auftritt der Lübecker zum Saisonstart.

Von Beginn an war deutlich zu spüren, wie viel auf dem Spiel stand – nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Das Derby war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischer Disziplin und hohem Tempo auf beiden Seiten. Torlos ging es in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 73. Minute war es dann so weit: Niclas Wessels brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 0:1 in Führung. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel auf Seiten der Gäste groß – der SV Meppen feiert einen perfekten Start in die neue Saison.

Vor stimmungsvollen 2734 Zuschauern feierte Altona 93 ein gelungenes Comeback in der Regionalliga. Lesley Kusi Karschau brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Max Düwel erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (54.). Norderstedt kam durch Falk Christopher Gross (69.) noch einmal heran, doch in der Schlussphase verteidigte Altona leidenschaftlich und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Mit drei Punkten startet der Traditionsverein ideal in die neue Spielzeit. ---

Mit einem starken Auftritt und 3391 Zuschauern im Rücken feierte der VfB Lübeck einen gelungenen Auftakt gegen den Bremer SV. Ware Pakia traf in der 29. Minute zur Führung, Antonio Verinac stellte mit dem 2:0 in der 76. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Der VfB präsentierte sich defensiv stabil. Ein Heimsieg, der Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison weckt.

– Foto: Imago Images

---

Das Match endete mit einem bitteren Ergebnis für den VfB Oldenburg. Vor heimischer Kulisse traf Max Wegner in der 18. Minute zur Führung für den SSV Jeddeloh. Gazi Siala legte in der 37. Minute nach und entschied die Partie früh. Oldenburg kam zurück ins Spiel und verkürzte durch einen Treffer von Linus Schäfer in der 85. Minute auf 1:2. Ibrahim Touray sorgte in der Nachspielzeit für das 3:1 für die Gäste. Jeddeloh setzt ein erstes Ausrufezeichen. ---

Weniger spektakulär verlief die Begegnung zwischen dem Hamburger SV II und Hannover 96 II, die vor 300 Zuschauern ausgetragen wurde. Die Partie war von gegenseitiger Absicherung und hoher Laufintensität geprägt. Mit dem torlosen Remis holen beide Mannschaften jeweils einen Punkt zum Auftakt und reihen sich damit im Tabellenmittelfeld ein. --

Der SV Drochtersen/Assel feierte zum Saisonauftakt einen beeindruckenden Auswärtssieg. Schon in der Anfangsphase ließ die Mannschaft keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Jannes Elfers eröffnete in der 5. Minute die Partie mit dem 0:1. Im zweiten Durchgang zog Drochtersen/Assel das Tempo weiter an. Nico von der Reith erhöhte in der 52. Minute auf 0:2, Liam Giwah baute den Vorsprung neun Minuten später mit dem 0:3 aus. St. Pauli II konnte dem Druck nicht standhalten und kassierte weitere Gegentreffer durch Allah Aid Hamid in der 76. Minute und Robin Kölle in der 82. Minute. Mit fünf verschiedenen Torschützen demonstrierte Drochtersen offensive Vielseitigkeit. Für die U23 des FC St. Pauli hingegen war es ein enttäuschender Start in die neue Spielzeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________