Drittligist zu Gast: Wülfrath weicht im Pokal in die IMS-Arena aus

Hier spielt Wüfrath im Test noch gegen die SSVg Velbert. Im Pokal nutzt der Bezirksligist deren Heimspielstätte. – Foto: Jochen Classen

1. FC Wülfrath – DV Solingen. Es war zuletzt noch offen, nun ist es fix: In der 1. Runde des Niederrheinpokals weichen die Wülfrather nach Velbert aus. Weil der heimische Lhoist Sportpark für das Top-Spiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg nicht die vom Verband vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt, wird am Dienstag, 25. August – Anstoß 19.30 Uhr – in der IMS-Arena an der Bahnhofstraße gespielt. Aber bis dahin gehen noch über zwei Wochen ins Land.

Generalprobe gegen DV Solingen

Der Fokus des Trainerduos Joscha Weber/Thomas Cyrys gilt in diesen Tagen der Schlussphase der Vorbereitung und den ersten Begegnungen in der Punkterunde. Nicht von ungefähr haben die Coaches mit dem DV Solingen zum letzten Test (Sonntag, Anstoß 15 Uhr) einen Gegner mit hoher Landesliga-Qualität an den Erbacher Berg eingeladen. „Das ist noch mal ein richtiger Prüfstein. Solingen hat sich nach dem vierten Platz in der vorigen Saison noch einmal gezielt verstärkt. Die wollen diesmal in der Landesliga ganz weit oben mit dabei sein. Für uns ein sehr guter Test, in dem wir uns beweisen müssen. Wir wollen nicht nur kämpferisch gegenhalten, sondern versuchen, selbst spielerische Lösungen zu finden. Dass wir bei der Generalprobe nicht verlieren wollen, versteht sich von selbst“, betont Joscha Weber. Der muss definitiv auf Lukas Trier verzichten, der sich zuletzt beim 7:0 gegen Germania Wuppertal einen komplizierten Nasenbeinbruch zuzog, der am Montag eine Operation erforderlich macht.

Der Terminplan in der Bezirksliga, Gruppe 2, hat es ohnehin in sich. „Mit Haarzopf, Burgaltendorf und Frohnhausen treffen wir schon an den ersten drei Spieltagen auf Gegner, die mit einigen Ambitionen in die Saison gehen und die am Ende auch ganz oben zu erwarten sind. Da müssen wir gleich hellwach sein“, sagt Weber.