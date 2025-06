Drittligist verpflichtet Linksaußen

Abdenego Nankishi ist der zweite externe Neuzugang der U21 für die kommende Saison. Der Linksaußen wechselt vom SV Werder Bremen zum Club aus Cannstatt. Bei den Werderanern wurde der 22-Jährige von der U13 an ausgebildet und hatte sich dort bis in den Lizenzspielerkader gearbeitet. In der Saison 2021/2022 absolvierte der Linksfuß sieben Pflichtspiele für den damaligen Zweitligisten, der endgültige Durchbruch bei den Profis blieb ihm damals auch verletzungsbedingt verwehrt.

In den beiden darauffolgenden Saisons spielte Abdenego Nankishi auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo, für den ihm drei Tore in der Eredivisie gelangen. Nach einer weiteren Leihe zum Drittligisten TSV 1860 München in der Rückrunde der Saison 2023/2024 absolvierte der gebürtige Bremerhavener in der abgelaufenen Spielzeit 17 Spiele für die U23 von Werder Bremen. Dabei erzielte der schnelle Außenstürmer vier Tore und bereitete sechs weitere vor. Nach Auslaufen seines Vertrages bei Werder schließt sich Abdenego Nankishi nun der U21 in der 3. Liga an.