Drittligist trotz zahlreichen Ausfällen Favorit 1.FC Saarbrücken: In Wiesbach fürs Viertelfinbale qualifizieren

Drittligist 1. FC Saarbrücken tritt am Mittwoch (19 Uhr, proWin-Arena, Landstuhlstr., Eppelborn) beim Oberligisten FC Hertha Wiesbach zum Achtelfinalspiel im Sparkassen-Saarlandpokal an. FCS-Trainer-Manager Rüdiger Ziehl weiß um die Historie früherer Pokalbegegnungen, denn der 1. FC Saarbrücken ist schon zweimal als klassenhöherer Verein im Eppelborner Gemeindeteil ausgeschieden. "Ich wurde da schon mehrfach drauf angesprochen, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir haben einige Ausfälle, aber wir haben auch einen breiten Kader, so dass wir wieder die fehlenden Spieler ersetzen werden und hoffen, dass sich die Qualität ähnlich wie in Dresden hochhalten lässt", sagt der gebürtige Zweibrücker am Tag vor dem Spiel. Dominik Ernst, Julius Biada, Sebastian Jacob, Frederic Recktenwald, Daniel Batz und Dave Gnaase fallen aus, bei Adriano Grimaldi will man erst am Spieltag entscheiden, ob er mitwirken kann. Während der FCS sich am vergangenen Samstag vom SV Meppen torlos trennte und in der Tabelle Fünfter ist, unterlag der vom früheren Saarbrücker Spieler Michael Petry trainierte FC Hertha Wiesbach zuletzt beim FC Arminia Ludwigshafen mit 0:1 und ist in der RPS-Oberliga Südwest Gruppe Süd Siebter.