Drittligist startet ins Trainingslager in Österreich

Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München am Freitagabend, 1. August, eröffnet die Saison 2025/2026 in der 3. Liga. Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib in der Vorsaison hat die U21 zum Auftakt ein Auswärtsspiel. Am 2. oder 3. August ist die Mannschaft von Trainer Nico Willig beim MSV Duisburg zu Gast. Zum ersten Heimspiel in der WIRmachenDruck Arena in Aspach empfängt die U21 am 8./9. oder 10. August den FC Ingolstadt. Auch am dritten Spieltag hat die U21 Heimrecht. Der SC Verl ist zu Gast im Fautenhau, ehe es eine Woche später bei den Münchner Löwen um Punkte geht.

Der 19. und letzte Vorrundenspieltag wird am 19./20. oder 21. Dezember ausgetragen, dann ist die U21 beim VfL Osnabrück zu Gast. Die Rückrunde startet am 16./17. oder 18. Januar 2026 mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg.