Drittligist SSV Ulm verpflichtet Mirnes Pepic

Der Drittligist SSV Ulm vermeldet einen Zugang.
Der SSV Ulm 1846 Fußball nimmt den vereinslosen Mirnes Pepic unter Vertrag. Ab sofort wird der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler die Spatzen verstärken und hat bereits heute mit der Mannschaft trainiert.
Mirnes Pepic wurde in Jugoslawien geboren, besitzt aber die deutsche und die montenegrinische Staatsbürgerschaft. Beim SSV hat er einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und trägt künftig die Rückennummer 20.
Ausgebildet wurde Mirnes Pepic beim SSV Reutlingen, wuchs zuvor aber mehrere Jahre in der Nähe von Ulm auf. Sein Weg führte ihn über den SC Paderborn, Erzgebirge Aue, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, die Würzburger Kickers und den SV Meppen. Zuletzt war er bis zum Sommer erneut bei Erzgebirge Aue unter Vertrag.
Immer wieder traf er in seiner Karriere auf Pavel Dotchev, beide haben 89 Spiele gemeinsam bestritten. Mirnes Pepic kann auf die Erfahrung von 186 Drittligaspielen mit acht Toren und 14 Vorlagen sowie 17 Spielen in der 2. Bundesliga mit einer Vorlage bauen. Auch in der Bundesliga wurde er zweimal eingesetzt.
SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Mit Mirnes Pepic bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann, auch wenn er in den letzten Monaten nicht gespielt hat. Pavel und Mirnes kennen sich sehr gut, daher sind wir froh, dass wir das kurzfristig realisieren konnten.“
Mirnes Pepic: „Als der Anruf kam, musste ich nicht lange überlegen. Der SSV Ulm 1846 Fussball ist ein toller Verein und ich möchte unbedingt mithelfen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dass ich in der Region aufgewachsen bin und den Trainer sehr gut kenne, erleichtert mir den Einstieg in Ulm.“
