Drittligist SSV Ulm verpflichtet Mirnes Pepic

– Foto: SSV Ulm

Der Drittligist SSV Ulm vermeldet einen Zugang.

Der SSV Ulm 1846 Fußball nimmt den vereinslosen Mirnes Pepic unter Vertrag. Ab sofort wird der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler die Spatzen verstärken und hat bereits heute mit der Mannschaft trainiert. Mirnes Pepic wurde in Jugoslawien geboren, besitzt aber die deutsche und die montenegrinische Staatsbürgerschaft. Beim SSV hat er einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und trägt künftig die Rückennummer 20.

Ausgebildet wurde Mirnes Pepic beim SSV Reutlingen, wuchs zuvor aber mehrere Jahre in der Nähe von Ulm auf. Sein Weg führte ihn über den SC Paderborn, Erzgebirge Aue, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, die Würzburger Kickers und den SV Meppen. Zuletzt war er bis zum Sommer erneut bei Erzgebirge Aue unter Vertrag. Immer wieder traf er in seiner Karriere auf Pavel Dotchev, beide haben 89 Spiele gemeinsam bestritten. Mirnes Pepic kann auf die Erfahrung von 186 Drittligaspielen mit acht Toren und 14 Vorlagen sowie 17 Spielen in der 2. Bundesliga mit einer Vorlage bauen. Auch in der Bundesliga wurde er zweimal eingesetzt.