Drittligist SSV Ulm verpflichtet Ex-Spieler des FC Bayern München

Für die Offensive kommt ein weiterer Neuzugang zum Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball: Leon Dajaku, zuletzt vereinslos, unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 30.06.2027.

Der 24-jährige gebürtige Waiblinger hat in seiner Laufbahn schon vieles erlebt und bringt die Erfahrung aus u.a. sechs Bundesligaspielen, 43 Drittligaspielen und 32 Spielen in der englischen Championship und League One mit.

Darüber hinaus spielte er in den Top-Ligen der Schweiz, Kroatiens und in den vereinigten Arabischen Emiraten.

Ausgebildet wurde Leon Dajaku beim VfB Stuttgart. 2019 wechselte er zum FC Bayern München, mit dem er 2020 das Double gewann.

Über Union Berlin führte ihn sein Weg zum AFC Sunderland nach England, anschließend spielte er für den FC St. Gallen und Hajduk Split. Zuletzt stand er bei Sharjah FC unter Vertrag.

Zurück in Deutschland wird Leon Dajaku beim SSV Ulm 1846 Fußball das Trikot mit der Nummer 43 tragen.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Leon ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben. Er kann im offensiven Mittelfeld Chancen kreieren und unserem Spiel noch mehr Qualität geben. Wir freuen uns, dass wir ihn nach der Transferphase für uns gewinnen konnten.“

Leon Dajaku: „Ich freue mich sehr, bei einem Traditionsverein wie dem SSV Ulm 1846 Fussball eine neue Herausforderung angehen zu können. Zudem bin ich nun wieder sehr nahe an meiner Heimat und meiner Familie. Für mich ist das eine tolle Chance und ich möchte meine Qualitäten bestmöglich einbringen, so dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

