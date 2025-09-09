Drittligist SSV Ulm verleiht Aleksandar Kahvic

Nach der Verpflichtung von Leon Dejaku hat Drittligist SSV Ulm nun einen weiteren Abgang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Der 21-jährige wird bis zum Saisonende für den zweimaligen slowenischen Meister und Pokalsieger auflaufen, darauf haben sich die beiden Vereine geeinigt.

Für den SSV Ulm 1846 Fußball stand Aleksandar Kahvic, der vor rund einem Jahr zu den Spatzen wechselte, in 15 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei erzielte er einen Pokaltreffer.

Am vergangenen Freitag stand Kahvic beim 0:0 der bosnischen U21-Nationalmannschaft auf dem Platz.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir sind nach wie vor von der Qualität von Aleks überzeugt, allerdings ist diese Leihe für ihn eine gute Möglichkeit, um in den nächsten mehr Spielpraxis zu bekommen. Dies ist in seinem Alter essentiell. Wir werden ihn genau beobachten und drücken ihm die Daumen für die Zeit in Slowenien.“

+++

Das sind die nächsten Spiele in der 3. Liga:

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl

Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball

So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock

So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus

So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse



6. Spieltag

Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball

Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II

Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg

Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen

Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück



7. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock

Sa., 20.09.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 21.09.25 13:30 Uhr TSV Havelse - MSV Duisburg

So., 21.09.25 16:30 Uhr SC Verl - FC Energie Cottbus

So., 21.09.25 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg