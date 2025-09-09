Drittligist SSV Ulm verleiht Aleksandar Kahvic

Nach der Verpflichtung von Leon Dejaku hat Drittligist SSV Ulm nun einen weiteren Abgang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
SSV-Angreifer Aleksandar Kahvic wechselt auf Leihbasis zum Slowenischen Erstligisten NK Domzale.
Der 21-jährige wird bis zum Saisonende für den zweimaligen slowenischen Meister und Pokalsieger auflaufen, darauf haben sich die beiden Vereine geeinigt.
Das Transferfenster in Slowenien war bis Sonntagabend, 18.30 Uhr geöffnet.
Für den SSV Ulm 1846 Fußball stand Aleksandar Kahvic, der vor rund einem Jahr zu den Spatzen wechselte, in 15 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei erzielte er einen Pokaltreffer.
Am vergangenen Freitag stand Kahvic beim 0:0 der bosnischen U21-Nationalmannschaft auf dem Platz.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir sind nach wie vor von der Qualität von Aleks überzeugt, allerdings ist diese Leihe für ihn eine gute Möglichkeit, um in den nächsten mehr Spielpraxis zu bekommen. Dies ist in seinem Alter essentiell. Wir werden ihn genau beobachten und drücken ihm die Daumen für die Zeit in Slowenien.“
+++
Das sind die nächsten Spiele in der 3. Liga:
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse
6. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück
7. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 21.09.25 13:30 Uhr TSV Havelse - MSV Duisburg
So., 21.09.25 16:30 Uhr SC Verl - FC Energie Cottbus
So., 21.09.25 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg