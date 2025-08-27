Drittligist SSV Ulm siegt beim Bezirksligisten TSV Eschach klar

Durch einen 4:0-Sieg beim Bezirksligisten TSV Eschach zieht der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball is Achtelfinale des WFV-Pokals ein. Marcel Wenig, Lucas Röser, Dennis Chessa und Elias Löder treffen in der zweiten Häfte für die Spatzen.

Gegen den TSV Eschach geht es um den Einzug ins Achtelfinale des Verbandspokals. In der Partie beim Bezirksligisten sind die Rollen klar verteilt, dennoch haben sich die Spatzen professionell vorbereitet. Das Spiel auf dem gut organisierten Eschacher Sportgelände sahen 1.400 Zuschauer. Robert Lechleiter schickte eine nahezu neue Elf auf den Platz, lediglich Jan Boller und Dennis Chessa, der heute die Kapitänsbinde trug, waren vom letzten Ligaspiel übrig.

1‘ André Becker versucht es aus 16 Meter, schießt aber über das Tor

7‘ Der Schuss von Marcel Wenig nach Flanke einer Flanke von der rechten Seite wird zur Ecke abgefälscht

12‘ Dennis Chessa schießt am Strafraum auf das Tor, verfehlt aber sein Ziel

17‘ Fernschuss Eschach nach Balleroberung aus 45 Metern, knapp neben das Tor

21‘ Freistoß Chess nach Foul aus gut 16m, TW hält gut und ist in der Ecke

Viel Ballkontrolle, viel in der Hälfte aber gut verteidigende Eschacher, tief stehend, wenig zwingende Chancen

32‘ Besong setzt sich gut durch, 1vs. 1 gegen Keeper, der hält sehr gut zu Ecke

Gastgeber werfen sich in jeden Ball, verteidigen Leidenschaftlich

34‘ Schuss Besong knapp vorbei

36‘ Flanke Eschach, Abschluss kein Problem für Schmitt

Die Spatzen haben viel Ballkontrolle, viel spielt sich in der Hälfte der Gastgeber ab aber der TSV verteidigt gut und leidenschaftlich, gegen tief stehende Eschacher tun sich die Spatzen noch schwer, zwingende Chancen zu erspielen.

46‘ Auf Seiten des SSV gibt es zur Pause einen Wechsel. Elias Löder kommt für André Becker in die Partie.

54‘ Der eingewechselte Elias Löder zieht im Strafraum ab, trifft aber nur die Latte

55‘ Schell hält einen Kopfball nach einer Ecke

57‘ TOOR! Marcel Wenig zieht aus 20 Metern ab und trifft unten rechts zur 1:0-Führung

62‘ Lucas Röser versucht es aus der Drehung, der Ball geht aber über das Tor

70‘ TOOR! Luis Görlich flankt von der rechten Seite, Lucas Röser schraubt sich in die Höhe und trifft per Kopf zum 2:0.

71‘ Nur eine Aktion später ist wieder Röser vor dem Tor, trifft aber dieses Mal den Pfosten. Den Nachschuss kann Löder nicht verwerten.

78‘ Jonathan Meier wird gefoult und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt.

78‘ TOOR! Dennis Chessa trifft vom Punkt – 3:0.

82‘ Elias Löder trifft mit dem Kopf die Latte

90‘ TOOR! Das 4:0, Elias Löder beendet das Spiel mit dem vierten Treffer.

Fazit & Ausblick

Die Gastgeber des TSV Eschach verteidigten in der ersten Hälfte gut, der SSV nutzte seine Chancen nicht aus. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Lechleiter-Elf und erzielte dann die verdienten Tore.

Durch den Sieg ziehen die Spatzen ins Achtelfinale ein. Dort wartet der VfL Pfullingen. Das Spiel wird aber nicht in Pfullingen, sondern im Ulmer Donaustadion ausgetragen.