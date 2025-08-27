– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Drittligist SSV Ulm heute beim Bezirksligisten TSV Eschach gefordert Das Spiel der 3. Runde im WFV-Pokal beginnt um 18 Uhr.

Am heutigen Mittwoch trifft der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Runde des wfv-Pokals auf den TSV Eschach. Die Partie findet im Günther Heinke-Stadion in Eschach statt und wird um 18 Uhr angepfiffen. Das Spiel wird in einem Livestream über YouTube übertragen. Den Link zum Stream wollen die Spatzen gegen 17.30 Uhr über ihre Social Media Kanäle kommunizieren.

Heute, 18:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 18:00 live PUSH

Auch wenn der Saisonstart bei den Spatzen nicht optimal verlief, ist man als Drittligist der klare Favorit in dieser Partie. Der TSV Eschach auf der anderen Seite spielt in der Bezirksliga Bodensee. Mit drei Siegen aus vier Spielen verlief der Saisonstart mehr als ordentlich. Für den wfv-Pokal qualifizierten sie sich durch den Sieg des Bezirkspokals in der abgelaufenen Saison. Im Finale schlugen sie den SV Kressbronn mit 3:2 nach Verlängerung und sicherten sich damit die Teilnahme am diesjährigen wfv-Pokal. Nachdem man die erste Runde durch ein Freilos übersprungen hatte, setzten sich die Eschacher in Runde 2 gegen den Landesligisten TSV Buch durch.

Die Vorzeichen vor dem Spiel sind also klar. Während die Spatzen nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga und im DFB-Pokal wieder in die Spur finden und mit einem Sieg in die nächste Runde einziehen wollen, hofft der TSV Eschach den Favoriten ärgern zu können und für eine Überraschung zu sorgen. Tickets und Faninfos

Das Spiel in Eschach ist bereits ausverkauft.