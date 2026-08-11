Drittligist SG Sonnenhof Großaspach siegt mit 6:0 und kuriose Szene

Faß sorgt früh für klare Verhältnisse

Es dauerte gerade einmal zwei Minuten, da lag der Ball bereits im Tor des SSV. Marlon Faß brachte die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:0 in Führung. Der Großaspacher traf innerhalb des Strafraums aus der Drehung. Für den Drittligisten war es ein Auftakt nach Maß.

Großaspach bleibt am Drücker

Die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt ließ danach nicht nach. In der zehnten Minute drückte Großaspach weiter auf den zweiten Treffer. Die Chancen kamen gefühlt im Minutentakt. In der 21. Minute hätte die SG bereits mit drei oder vier Toren führen können.

Schwäbisch Hall trifft die Latte

Der SSV Schwäbisch Hall meldete sich in der 27. Minute erstmals gefährlich zu Wort. Zarda Serbest Mohammed Mohammed setzte einen Schlenzer von der rechten Strafraumkante an den Querbalken. Für Großaspach blieb es bei der knappen Führung.

Faß legt vor der Pause nach

In der 39. Minute erhöhte Faß auf 2:0. Nach mehreren Versuchen brachte er den Ball schließlich über die Linie. Großaspach ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Kurioser Moment um Marius Uhl

Nach dem Seitenwechsel gab es eine ungewöhnliche Szene um Marius Uhl. Der Großaspacher hatte versehentlich das Trikot von Christian Mistl übergestreift. Während das Spiel bereits lief, wurde der Fehler bemerkt. Uhl ging deshalb kurz in die Kabine, um das richtige Trikot zu holen.

Eisele verwandelt vom Punkt

In der 56. Minute fiel das 3:0. Nach einem Handspiel von Erhan Ilmekli gab es Strafstoß. Fabian Eisele trat an und verwandelte den Handelfmeter zum dritten Treffer der SG Sonnenhof Großaspach.

Stoppel scheitert am Querbalken

Großaspach suchte weiter den nächsten Treffer. In der 64. Minute hatte Lukas Stoppel das 4:0 auf dem Fuß. Sein Freistoß war sehenswert, doch der Querbalken verhinderte den Treffer.

Eisele köpft zum 4:0 ein

In der 75. Minute war es dann soweit. Stoppel setzte sich über die rechte Seite bis zur Grundlinie durch und schlug den Ball hoch an den zweiten Pfosten. Dort war Eisele zur Stelle und köpfte zum 4:0 ein.

Noch ein Treffer von Eisele

Sechs Minuten später folgte bereits das 5:0. Wieder war Stoppel beteiligt. Er setzte sich durch und legte den Ball für Eisele auf, der erneut traf. Damit erzielte Eisele sein fünftes Saisontor im WFV-Pokal.

Stoppel setzt den Schlusspunkt

Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute Stoppel selbst. Eisele bediente den Mittelfeldspieler, der den Ball links unten im Tor versenkte. Für Stoppel war es das erste Pokal-Saisontor, Eisele verbuchte seine erste Pokal-Saisonvorlage.

6:0 in der dritten Pokalrunde

Die SG Sonnenhof Großaspach setzte sich damit in der dritten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten SSV Schwäbisch Hall mit 6:0 durch. Faß und Eisele trafen jeweils dreimal.