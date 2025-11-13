Drittligist setzt sich deutlich durch SV Bliesmengen-Bolchen: Saarlandligist trotz einigen Chancen chancenlos

Nur wenig Mühe hatte Drittligist 1.FC Saarbrücken, um sich am Donnerstagabend für die dritte Runde im Sparkassen-Saaröandpokal zu qualifizieren. Schon zur Pause führte der haushohe Favorit nach Treffern von Bretschneider (14.), Nico Wollschläger (34.) und Lassee Wilhelm (43.) recht deutlich mit 3:0. Die Gastgeber hatten auch Möglichkeiten, waren aber genau wie in der Saarlandliga nicht konsequent genug im Abschluss. Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann zielstrebiger und noch effektiver, trafen in neunzehn Minuten noch sechs mal. Amine Groune (61.), der geradw eingewechselte Rodney Elongo-Yombo (62.), Patrick Schmidt (66.), Lasse Wilhelm (70. und 80.) sowie Till Sebastian Schumacher (77.) erhöhten zum Endstand.