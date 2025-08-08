Drittligist schnappt sich Innenverteidiger von RB Leipzig

Mit 1,91 Metern bringt Tim Köhler Gardemaße für die Position des Innenverteidigers mit. Auf dieser Position verstärkt der Neuzugang ab sofort die U21 des VfB Stuttgart in der 3. Liga und läuft künftig mit der Nummer 13 auf. Nahezu seine gesamte fußballerische Jugend hatte der 20-Jährige bei RB Leipzig verbracht – elf Einsätze in der UEFA Youth League inklusive - ehe der Rechtsfuß in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis zum Drittligisten SC Verl gewechselt ist und dort seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt hat. 23 Einsätze sammelte Tim Köhler für Verl in der 3. Liga, dabei stand er 19 Mal - wie beispielsweise beim 1:1 gegen den VfB in der Rückrunde – in der Startelf. Nun schließt sich der Abwehrrecke der U21 des VfB an.
Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Mit Tim konnten wir einen Spieler für unsere U21 verpflichten, der sich bereits im vergangenen Spieljahr bei 23 Einsätzen für den SC Verl mit der 3. Liga und ihren Anforderungen vertraut gemacht hat. Tim kommt aus der Nachwuchsschule von RB Leipzig und ist ein technisch versierter Innenverteidiger, dem unser auf Ballbesitz ausgerichtetes Spiel sehr entgegenkommt. Wir sind davon überzeugt, dass Tim hier bei uns in Stuttgart auf ein ideales Umfeld für seine persönliche und sportliche Weiterentwicklung trifft und begrüßen ihn herzlich bei uns an Bord.“
Willkommen beim VfB, Tim!
