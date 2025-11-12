Drittligist reist ins Mandesbachtal

Drittligist 1. FC Saarbrücken tritt inmitten einer veritablen Krise am Donnerstag um 19 Uhr zum Saarlandpokal-Zweitrundenspiel beim Schröder-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen an. Für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz und auch für den Trainer selbst geht es darum, nach wochenlanger Sieglosigkeit endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen, damit die sportliche Talfahrt nicht auch noch mit einem Aus im Pokal gekrönt wird. angesichts der Unruhe im Umfeld mit hörbaren Unmutsäußerungen nach dem 1:1 (1:0) im jüngsten Heimspiel gegen das neue Schlusslicht TSV Havelse ein heikles Unterfangen. Dem Trainer wurde vereinsintern zwar der Rückengestärkt, dennoch gab es Unruhe, weil laut Medienberichten einige Spieler und Teile des Umfeldes ausgemustert werden sollten. Dagegen wehrte sich Sportdirektor Jürgen Luginger heftig. Bei saarnews sagte er: "Das ist totaler Quatsch, solche Spekulationen ärgern mich. Das war nie ein Thema. Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen, und keiner von den Jungs hat sich etwas zu Schulden kommen lassen. Diese Behauptungen sind unmöglich. Das macht ja auch etwas mit den Spielern. Zur Zeit fehlt uns der Invest, wie wir ihn zu Beginn der Saison gezeigt haben, da müssen wir wieder hin kommen". Personell wird es gegenüber der Havelse-Partie kaum Änderungen geben, Spieler, die sonst nicht so oft zum Zug kommen wie Amine Groume könnten Einsatzzeiten bekommen, der zuletzt gesperrte Abdoulaye Kamara darf im Saarlandpokal spielen.