Drittligist leiht Talent vom FC Bayern München aus

Drittligist SSV Ulm, der sicht mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 befindet, vermeldet einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos dazu:

Der 19-jährige gebürtige Münchner spielt seit 2017 im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters und absolvierte in dieser Saison 20 Partien in der Regionalliga Bayern und zwei Spiele in der DFB-Nachwuchsliga. 2023 wurde Max Schmitt sowohl Welt- als auch Europameister mit der deutschen Auswahl. Bereits mehrmals stand er im Kader des FC Bayern bei Bundesliga- oder Champions League-Spielen

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Mit Max Schmitt bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der schon auf sehr hohem Niveau sein Können unter Beweis gestellt hat. Damit sind wir auch auf der Torhüter-Position super aufgestellt, wir freuen uns, dass Max sich für den SSV entschieden hat.“