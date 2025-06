Drittligist leiht Mittelfeldspieler in die 2. Liga aus

Drei Tore und sieben Assists trug Laurin Ulrich in der abgelaufenen Saison zum Klassenverbleib der U21 in der 3. Liga bei. Dabei kehrte der Mittelfeldspieler erst in der Winterpause von seiner Leihe zum SSV Ulm zurück und stand in 18 Spielen auf dem Rasen. Nun hat Laurin Ulrich seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert. In der kommenden Spielzeit wird er allerdings nicht das Trikot mit dem roten Brustring tragen, sondern für den 1. FC Magdeburg auflaufen. Für eine Saison wird der 20-Jährige an den Zweitligisten ausgeliehen.

Seine Anfänge beim VfB reichen bis in den Sommer 2016 zurück. Am 12. November 2022 feierte Laurin Ulrich sein Debüt in der Bundesliga, aufgrund langwieriger Krankheiten blieb es bislang bei diesem einen Einsatz. Über die U21 kämpfte sich der gebürtige Heidenheimer wieder zurück und will nun in Magdeburg bei seinem langjährigen Trainer Markus Fiedler den nächsten Schritt gehen.