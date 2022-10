Drittligist lässt keinen Zweifel am Weiterkommen SV Elversberg: Deutlicher Sieg als Gast eines Landesligisten

Das Saarlandpokalspiel der fünften Runde zwischen Landesligist 1. FC Besseringen und Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit. Der Außenseiter aus dem Merziger Stadtteil war zwar bemüht und ließ auch zum Ende hin die Köpfe trotz des deutlichen Rückstandes nie hängen, doch schon nach wenigen Minuten war klar, dass es keine Überraschung geben würde. Luca Schnellbacher (8.), Luca-Falk Menke (14.), Nick Woltemade (25. und 42.) sowie Eros Dacaj (32.) legten schon vor der Pause durch die 5:0-Führung den Grundstein für den zweistelligen Erfolg. Nick Woltemade, der für Werder Bremen schon Bundesligaspiele bestritt, avancierte mit weiteren Treffern zum 0:7 (60.) und 0:9 (78.) zum herausragenden Spieler des Abends. Der gerade eingewechselte Valdrin Mustafa (49.) eröffnete den Torreigen im zweiten Durchgang, auch das 0:10 (81.) und der Treffer zum Endstand (88.) gingen auf sein Konto. Israel Suero Fernandez (zum 0:8 in der 67.)und Tobias Missner (zum 0:11 in der 85. Minute) erzielten die restlichen beiden Treffer. SVE-Trainer Horst Steffen sagte: "Wir sind zufrieden, wir haben viele Tore gemacht, wir sind eine Runde Weiter und bis auf den leicht angeschlagene Sinan Tekerci hat sich niemand verletzt. Nick Woltemade hatte heute viel Spielzeit, er hat die Chance, sich zu zeigen, genutzt. Wir haben jetzt ein Ligaspiel und dann freuen wir uns auf das nächste Pokalspiel gegen den VfL Bochum". Tim Frantz, der gerade den bisherigen Trainer Hasan Srour ablöste, sagte: "Wir haben alles gegeben, haben uns so gut es ging reingehängt. Auch wenn das Ergebnis hoch war, können wir stolz auf unsere Jungs sein, die gegen diese Profitruppe wahrscheinlich das highlight-Spiel ihrer fußball-Karriere machten. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Landesliga2: Dort geht es am Sonntag mit einem Derby weiter. "Wir spielen beim FSV Hilbringen, da wollen wir diese phantastische Woche zu einem guten Abschluss bringen", Das Merziger Stadtderby wird auf dem Kunstrasenplatz an der Industriestr. ausgetragen und um 16 Uhr angepfiffen. Elversberg spielt bereits am Samstag um 14 Uhr wieder und ist dann Gast von Viktoria Köln.