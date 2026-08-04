Drittligist Ingolstadt kommt - Pokalknüller für FC Memmingen von Andreas Schales · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Rebhan

Heute, 18:30 Uhr FC Memmingen FC Memmingen FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 18:30 PUSH

Nach dem gelungenen Regionalliga-Start mit zwei Siegen ist der FC Memmingen am Dienstagabend (18.30 Uhr) im Pokaleinsatz. Das Heimspiel in der zweiten BFV-Hauptrunde beschert mit dem Drittligisten FC Ingolstadt 04 gleich einen Knüller, aber auch eine schwere Aufgabe. Es müsste schon alles passen, um den Favoriten aus dem Wettbewerb zu werfen. Die Lage: FCM-Trainer Matthias Günes wird in dieser Partie rotieren und einige Akteure von Beginn zum Einsatz bringen, die zum Saisonstart weniger Spielzeit hatte: „Es geht auch um Frische, gleich nach dem Ansbach-Spiel“. Was in den beiden ersten Regionalliga-Spielen zu sehen war: Die Einwechslungen von der Bank brachten noch einmal Qualität auf den Platz, so dass die „Reservisten“ auch ihre Einsatzzeiten verdient haben. Günes will aufgrund der Ausgeglichenheit in seinem Kader auch nicht von „zweiter Reihe“ sprechen. Ob Jakob Gräser, Michael Bergmann, David Remiger und Philipp Kirsamer – alle sind Kandidaten mit Startelf-Option. Der FCM hatte seine Erstrunden-Partie im Pokal beim Volland-Club FC Thalhofen klar mit 6:0 gewonnen.

Der Gegner: Der FC Ingolstadt nahm die erste Pokalhürde beim FC Forstinning wie erwartet locker mit 7:1, setzte hier aber nicht seine allererste Garde ein – das dürfte beim Vergleich mit Memmingen als Regionalligisten anders sein. Noch ist Bewegung im völlig runderneuerten Kader von Sabrina Wittmann, die bereits in ihre dritte volle Saison als Cheftrainerin geht. Unter anderem wurde der Ex-Memminger Vinko Sapina von Dynamo Dresden verpflichtet – mit ihm gibt es also ein Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. Die „Schanzer“ sind 2022 aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Eine Rückkehr gelang mit den Drittliga-Plätzen 11, 10, 10 und 12 in den vergangenen Jahren trotz großer Ambitionen nicht. Der mit 18 Treffern erfolgreichste Torschütze Marcel Costly verließ den Club in Richtung Heidenheim. Die Neuzugänge des FC Ingolstadt Davide Seklulovic (SpVgg Bayreuth), Emil Kehrer (Willem II Tillburg/Niederlande), Mason Toye (Kansas City/USA), Georgios Antzoulas (HJK Helsinki/Finnland), Jonas Scholz (Helmond/Niederlande), Frederik Carlsen (Silkeborg IF/Dänemark), Yann Sturm (SC Freiburg), Mads Borchers (Vaasan Palloseura/Finnland), Jasper Maljojoki (Wacker Burghausen), Kai Eisele (SpVgg Unterhaching), Julian Kügel (SpVgg Unterhaching), Dennis Kaygin (Willem II Tillburg/Niederlande), Frederik Christensen (Tromsö/Finland), Markus Ponath (FV Illertissen), Linus Rosenlöchner (Erzgebirge Aue).