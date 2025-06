Drittligist holt Verteidiger vom FC Bayern München

Der SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet den 20-jährigen rechten Verteidiger Max Scholze von den Amateuren des FC Bayern München. Der Schienenspieler absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit sechs Partien für den SC Verl in der 3. Liga und neun Partien in der Regionalliga Bayern für den FC Bayern München II.