Drittligist holt Mittelstürmer aus der Regionalliga

Kaderplaner Maniyel Nergiz erklärt: „Ted ist ein sehr interessanter Spieler, der nach der Jugend in Meppen vor allem bei der zweiten Mannschaft Borussia Dortmund sehr viel mitbekommen hat. Trotz seiner erst 24 Jahre hat er immerhin schon fast einhundert Drittligaspiele absolviert. In der vergangenen Saison beim FC Carl Zeiss Jena hat er sich auffallend ins Blickfeld gespielt und soll nun bei uns den nächsten Schritt gehen.“

Ted-Jonathan Tattermusch wurde in Meppen geboren und spielte im Kindesalter zunächst in der örtlichen Spielgemeinschaft Teglingen/Meppen/Schwefingen, ehe er im Alter von elf Jahren den Weg in den Nachwuchs des SV Meppen antrat. Nach der Jugendzeit lief er für die Emsländer insgesamt vierzehnmal in der 3. Liga auf und erzielte dabei ein Tor. Mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2021 folgten für Tattermusch binnen dreier Spielzeiten insgesamt 82 Drittligaspiele im U23-Team, wobei er zwei Tore und sieben Assists seiner Statistik hinzufügen konnte.

In der vergangenen Saison 2024/2025 ging der Mittelstürmer für den FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost auf Torejagd. Für die Thüringer erzielte er in 29 Partien zwölf Tore und legte vier Treffer auf.