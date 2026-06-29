Drittligist Hansa Rostock sichert sich Bundesliga-Erfahrung

Der 25-jährige Offensivspieler aus Waiblingen (Baden-Württemberg) besitzt neben der deutschen auch die kosovarische Staatsbürgerschaft. Leon Dajaku bringt die Erfahrung aus 73 Einsätzen in der 3. Liga für den SSV Ulm und die U23 des FC Bayern mit, in denen er zwölf Tore und 15 Vorlagen erzielte. Zudem kommt er auf sechs Bundesliga-Einsätze (FC Bayern München, Union Berlin und VfB Stuttgart) und lief insgesamt 24-mal für die deutschen U-Nationalmannschaften von der U17 bis zur U20 auf.

Ausgebildet beim VfB Stuttgart, wechselte der 1,80 Meter große Offensivspieler 2019 zum FC Bayern München. Anschließend folgten Stationen beim 1. FC Union Berlin, AFC Sunderland, FC St. Gallen, Hajduk Split und Sharjah FC. Mit Sunderland gelang ihm 2022 der Aufstieg in die EFL Championship.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt: „Mit Leon gewinnen wir einen offensiv sehr variabel einsetzbaren Spieler, der auf beiden Flügelpositionen zu Hause ist, aber auch im offensiven Mittelfeld spielen kann. Mit seinem Tempo und seiner hohen technischen Qualität ist er im Eins-gegen-Eins nur schwer zu verteidigen. Dazu kommt seine Qualität bei Standards und Flanken. Trotz seiner erst 25 Jahre bringt Leon bereits viel Erfahrung mit. Umso mehr freut es uns, dass er sich trotz zahlreicher weiterer Anfragen für den F.C. Hansa entschieden hat.“

„Für mich war wichtig, einen Klub zu finden, der ambitioniert ist, ein klares Ziel hat und bei dem ich direkt Verantwortung übernehmen kann. Die Gespräche haben mir dieses Gefühl schnell gegeben. In den direkten Duellen in der 3. Liga mit Bayern II und zuletzt mit Ulm in der vergangenen Saison habe ich erlebt, welche Wucht in diesem Verein steckt, sowohl sportlich als auch mit Blick auf den Support der Fans. Für Spieler ist es immer etwas Besonderes, für einen solchen großen Traditionsverein aufzulaufen, der zudem auch optimale Bedingungen bietet. Daher freue ich mich darauf, die Jungs, das Trainerteam und die Fans kennenzulernen und loslegen zu können“, so Leon Dajaku, der am heutigen Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen wird und die Rückennummer 43 erhält.