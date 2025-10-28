Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Drittligist FCS im Saarlandpokal bei Saarlandligist
SV Bliesmengen-Bolchen: Zu Hause gegen Profis im Pokal
Der SV Bliesmengen-Bolchen darf sich auf hohen Besuch freuen. Der Schröder-Saarlandligist hat für die zweite Runde im Sparkassen-Saarlandpokal den Drittligisten 1.FC Saarbrücken gezogen. Das Spiel soll am Mittwoch, 12. November ausgetragen werden. Ob es aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs auf dem heimischen Kunstrasen am Burgweg stattfindet, scheint fraglich zu sein. Es wird aber mit einer schnellen Entscheidung diesbezüglich gerechnet.