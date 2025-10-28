Drittligist FCS im Saarlandpokal bei Saarlandligist

Der SV Bliesmengen-Bolchen darf sich auf hohen Besuch freuen. Der Schröder-Saarlandligist hat für die zweite Runde im Sparkassen-Saarlandpokal den Drittligisten 1.FC Saarbrücken gezogen. Das Spiel soll am Mittwoch, 12. November ausgetragen werden. Ob es aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs auf dem heimischen Kunstrasen am Burgweg stattfindet, scheint fraglich zu sein. Es wird aber mit einer schnellen Entscheidung diesbezüglich gerechnet.