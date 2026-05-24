Drittligist F.C. Hansa Rostock mit sechs Abgängen

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Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Für Max Hagemoser, Benjamin Uphoff, Adrien Lebeau, Christian Kinsombi und Viktor Bergh endet mit dem Auslaufen ihrer Verträge beziehungsweise ihrer Leihe im Sommer die gemeinsame Zeit mit der Kogge. Zudem werden der F.C. Hansa und Nico Neidhart ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen. Nach sieben gemeinsamen Jahren endet im Sommer die Zeit des aktuell dienst-ältesten Profis der Rostocker.

Auch Benjamin Uphoff wird den F.C. Hansa Rostock verlassen. Der 32-jährige Schlussmann war im Sommer 2024 vom SC Freiburg an die Ostsee gewechselt und stand seitdem in 77 Pflichtspielen für die Kogge zwischen den Pfosten.

Mit Max Hagemoser verabschiedet sich ein Hansa-Eigengewächs vom Verein. Der 23-jährige Torhüter aus Güstrow spielte bereits in seiner Jugend mehrere Jahre für den F.C. Hansa, ehe er zwischenzeitlich Erfahrungen in den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig und dem 1. FC Köln sammelte. Seit 2022 gehörte Max Hagemoser fest zum Torhüterteam der ersten Mannschaft und absolvierte insgesamt zwölf Pflichtspiele für die Profis. Hinzu kommen 59 Einsätze für die U23 des FCH.

Auch Adrien Lebeau wird den F.C. Hansa im Sommer verlassen. Der Mittelfeldspieler wechselte im Juli 2024 vom französischen Erstligisten Stade Brest nach Rostock und kam in dieser Zeit auf 60 Pflichtspieleinsätze. Dabei steuerte der 26-Jährige sieben Tore und 13 Vorlagen bei.

Christian Kinsombi informierte den Verein darüber, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und sich ab Sommer einer neuen Herausforderung anzuschließen. Der 26-Jährige war im Sommer 2023 vom SV Sandhausen nach Rostock gekommen und absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 87 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 17 Tore und sechs Vorlagen.

Darüber hinaus endet die Leihe von Viktor Bergh, der im August 2025 vom schwedischen Erstligisten Djurgårdens IF an die Ostsee gewechselt war. Der Defensivspieler absolvierte 41 Pflichtspiele für den F.C. Hansa Rostock und erzielte dabei ein Tor.

Seit der Saison 2019/20 stand Nico Neidhart für die Kogge auf dem Platz – immer mit Leidenschaft, großem Einsatz und absoluter Verlässlichkeit. Beim Auswärtsspiel in Saarbrücken absolvierte der 31-Jährige sein 200. Pflichtspiel für den F.C. Hansa. Insgesamt kommen 11 Tore, 24 Vorlagen und 15563 Einsatzminuten im Hansa-Trikot zusammen.

Nico hat die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Gemeinsam mit dem F.C. Hansa gelang ihm der Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie anschließend zweimal der Klassenerhalt.

Besonders in Erinnerung bleiben dabei einige ganz besondere Momente: sein Traumtor im Februar 2021 gegen den SV Waldhof Mannheim, das den Grundstein für den späteren Aufstieg legte, sowie der goldene Treffer beim 1:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am 3. April 2022. Es war Nicos erstes Tor in der 2. Bundesliga – und gleichzeitig der erste Hansa-Sieg gegen St. Pauli nach 14 Jahren.

Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh sagt: „Nico hat den Weg des F.C. Hansa in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Mit seiner Mentalität, seiner Einstellung und seiner Art auf und neben dem Platz war er jederzeit ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Für seinen Einsatz gebührt ihm großer Respekt und Dank.“

Auch Nico Neidhart blickt dankbar auf seine Zeit in Rostock zurück: „Ich danke allen Fans und dem Verein von Herzen für die schönsten sieben Jahre meines Lebens. Gemeinsam haben wir Aufstiege, unvergessliche Momente und auch schwierige Zeiten erlebt – und ihr wart immer da. Rostock war für mich nie nur eine Station im Fußball. Hier bin ich als Mensch gewachsen, habe meine Familie gegründet und eine zweite Heimat gefunden. Nun ist der Moment des Abschieds gekommen, doch Hansa wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Unsere Familie wird diesem Verein stets eng verbunden bleiben. Ich habe immer gesagt, dass ich als Spieler gekommen bin und eines Tages als Fan gehen werde. Ich wünsche dem Verein und allen Menschen rund um Hansa von Herzen nur das Beste und größtmöglichen Erfolg. Danke für alles!“

Mit allen weiteren Spielern, deren Verträge ebenfalls im Sommer auslaufen, befindet sich der Verein aktuell noch in Gesprächen.