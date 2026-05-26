Drittligist F.C. Hansa Rostock mit einem Zugang Zurück an Bord der Kogge: Arvid Schenk wird neuer Torwarttrainer beim Team aus der 3. Liga von red/pm · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Von links: : Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh und der neue Torwarttrainer des FCH Arvid Schenk. Foto: F.C. Hansa Rostock

Arvid Schenk übernimmt zur Saison 2026/2027 die Position des Torwarttrainers beim Drittligisten F.C. Hansa Rostock und tritt damit die Nachfolge von Dirk Orlishausen an.

Der gebürtige Rostocker bringt neben seiner fachlichen Qualifikation eine enge Verbindung zur Region und zum Verein mit. Als Sohn von Olympiasieger Christian Schenk und Enkel der Hansa-Legende Jürgen Heinsch ist er mit dem F.C. Hansa seit vielen Jahren eng verbunden. Auch sportlich ist seine Geschichte eng mit der Kogge verknüpft: Arvid Schenk durchlief die Nachwuchsabteilung des F.C. Hansa als Torwart und gehörte unter Thomas Finck - unserem jetzigen Scouting-Chef- zum Kader der U17-Mannschaft, die 2005 Deutscher Vizemeister wurde.

In den vergangenen Jahren sammelte Arvid Schenk umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Funktionen. Sechs Jahre arbeitete der 36-Jährige als Torwartkoordinator im Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV, anschließend zwei Jahre als Co-Trainer und Torwarttrainer beim VfB Lübeck. Zuletzt stand er seit Sommer 2025 beim FC Ingolstadt unter Vertrag. Darüber hinaus war er als Leistungsdiagnostiker und Athletiktrainer tätig. Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball: „Mit Arvid Schenk gewinnen wir einen Torwarttrainer, der sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zu Hansa passt und eine hohe Identifikation mit dem Verein mitbringt. Er arbeitet strukturiert, detailorientiert und verfolgt klare inhaltliche Ansätze in der Entwicklung unserer Torhüter. Gleichzeitig kennt er den Verein, das Umfeld und die Anforderungen in Rostock sehr genau.“