Drittligist F.C. Hansa Rostock holt Offensivtalent aus Regionalliga

Von links: Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, und FCH-Neuzugang Yannick Michaelis – Foto: F.C. Hansa Rostock

Die Kaderplanung des Drittligisten F.C. Hansa Rostock für die Saison 2026/27 schreitet weiter voran: Mit Yannick Michaelis hat der Verien ein weiteres Offensivtalent an sich gebunden. Der 19-Jährige wechselt von Borussia Mönchengladbach II an die Küste.

Der in Dessau geborene Angreifer wurde in den Nachwuchsleistungszentren des Halleschen FC, des 1. FC Magdeburg und von Hannover 96 ausgebildet, bevor er 2023 zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort entwickelte er sich schnell weiter und schaffte vor der vergangenen Saison den Sprung aus der U19 in die U23 der Borussia. In der abgelaufenen Spielzeit kam Yannick Michaelis 33-mal in der Regionalliga West zum Einsatz, erzielte vier Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Darüber hinaus sammelte er auch internationale Erfahrungen im Premier League International Cup für die zweite Mannschaft der Gladbacher.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt: „Yannick ist ein Spieler mit einer hohen Talentanlage und einem enorm spannenden athletischen Profil. Er kann auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und gibt uns dadurch zusätzliche Flexibilität. Yannick verbindet seine Spielintelligenz und seine technische Qualität. Er sucht konsequent den Weg zum Tor, bringt Tempo mit und arbeitet intensiv für die Mannschaft. Er war bei vielen Vereinen ein gefragter Spieler, deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für Hansa entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann.“