Drittligist F.C. Hansa Rostock: Abgang auf Leihbasis in Regionalliga

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Nächster Schritt für Tim Krohn: Der 20-jährige Stürmer wird vom Drittligisten F.C. Hansa Rostock für die Saison 2026/27 an den 1. FC Bocholt ausgeliehen. Beim Regionalligisten soll der Angreifer möglichst viel Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Tim Krohn kennt die Regionalliga bereits aus der vergangenen Rückrunde. Nach seiner Leihe zu Rot-Weiß Oberhausen geht es für ihn nun für eine komplette Saison nach Bocholt. Dort trifft er auf einen ambitionierten Verein und eine Mannschaft, in der er sich weiter beweisen und dauerhaft auf hohem Niveau Verantwortung übernehmen soll.

„Tim hat in der vergangenen Saison wichtige Erfahrungen gesammelt und dabei gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist. Jetzt geht es darum, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Eine komplette Saison mit regelmäßigen Einsätzen und möglichst viel Verantwortung wird ihm dabei helfen. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und werden seine Entwicklung in Bocholt natürlich eng begleiten“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh.