Drittligist der Gruppe 1 muss auf Trainersuche

FC Wädenswil II: Neuer Trainer gefragt. Coach Antonio Martic tritt nach insgesamt drei Amtsjahren zum Saisonende beim FC Wädenswil II ab. Mit dem jungen Trainer war im letzten Juni der Wiederaufstieg in die 3. Liga gelungen. Dort spielten die Wädenswiler bis anhin eine solide Rolle und überwintern dadurch auf Platz 8 der Gruppe 1. Mit Martic beendet auch sein jüngerer Bruder und Assistent Marko seine Tätigkeit.

FC Besa Biel/Bienne: Erneuter Trainerwechsel. Vier Niederlagen in Folge gab es zuletzt für den FC Besa Biel/Bienne in der Erstliga-Gruppe 2. Zuviel für die Vereinsführung. "Wir sind vom Abstiegskampf betroffen. Es war notwendig, etwas zu unternehmen, um diesen Trend umzukehren", sagte Sportchef Admir Ismaili gegenüber "ajour.ch". Er meinte damit die Trennung vom Trainer-Duo Roberto De Feo und Labinot Sheholli. Die beiden hatten erst in der Winterpause übernommen. Während für De Feo die Zeit beim Aufsteiger endet, soll Sheholli dem Team als Spieler weiter im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppe 2 - der auch die U21 von GC und Dietikon angehören - helfen. Wer beim Tabellen-14. als Trainer übernimmt ist noch offen.