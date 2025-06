Drittligaspieler kommt - Quartett geht

Der FC Rot-Weiß Erfurt präsentiert für die kommende Saison wieder einen vielversprechenden Neuzugang: Boipelo Mashigo wechselt von der SpVgg Unterhaching in die Thüringer Landeshauptstadt. Der 22-jährige Offensivspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit. Mashigo spielte seit 2018 für Unterhaching und durchlief dort die Jugendabteilungen. In seiner bisherigen Karriere kommt der gebürtige Südafrikaner auf 33 Einsätze in der 3. Liga sowie 61 Spiele in der Regionalliga – beeindruckende Zahlen für einen Spieler seines Alters.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber zeigt sich begeistert vom Neuzugang: „Boipelo ist ein junger und talentierter Spieler, der in diesem Alter bereits Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt hat. Das ist für uns sehr wertvoll. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC Rot-Weiß Erfurt entschieden hat und hier die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen möchte.“