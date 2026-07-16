Drittliga-Vergleich steht an: SG Sonnenhof gegen TSG Hoffenheim II

Der Weg bis zu diesem Vergleich war für Großaspach bereits ertragreich, aber nicht frei von Reibung. Gegen den 1. CfR Pforzheim gewann die SG mit 2:0, beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen folgte ein klares 7:0. Diese Ergebnisse passten zu einem Aufsteiger, der seine neue Rolle mit Selbstverständlichkeit annehmen will. Beim MEY Generalbau Cup wurde der Ton dann differenzierter. Gegen den FC 08 Villingen brauchte Großaspach im Halbfinale das Elfmeterschießen, im Endspiel gegen die TSG Balingen reichte ein Gegentor zur 0:1-Niederlage. Auch solche Momente gehören in eine Vorbereitung, weil sie zeigen, dass der Sommer nicht nur Bestätigung, sondern Korrektur liefern soll.

Nun wartet mit der TSG Hoffenheim II ein Gegner aus derselben Liga. Die zweite Mannschaft der TSG hielt als Aufsteiger zuletzt als Fünfzehnter die Klasse und kennt damit die Anforderungen, die auf Großaspach nun zukommen: höhere Geschwindigkeit, mehr Pressingdruck, weniger Zeit für ungenaue Entscheidungen. Der Austragungsort beim VfR Gommersdorf gibt dem Test einen neutralen Rahmen, sportlich aber dürfte er deutlich näher an der neuen Realität liegen als die bisherigen Vergleiche.

Trainer Pascal Reinhardt wird sehen wollen, wie stabil seine Mannschaft gegen einen Drittliga-Kontrahenten bleibt. Wie sauber werden Ballverluste abgesichert? Wie mutig findet die SG Lösungen unter Druck? Und wie gut gelingt es, die zuletzt ordentliche Offensivform gegen gleichwertigen Widerstand zu bestätigen? Gerade nach dem Aufstieg ist diese Erdung wichtig: Großaspach muss nicht mehr beweisen, Regionalliga zu können, sondern drittligareif wirken.