Drittliga-Tipp: RWE, MSV und Cottbus machen es spannend

SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm

Morgen, 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SSV Ulm 1846 Fußball

Nach dem Sieg gegen den MSV schnuppert der SSV Ulm wieder am rettenden Ufer. Nur ein Punkt liegt die Mannschaft von Pavel Dotchev noch unter dem Strich, nun geht es auswärts zu Waldhof Mannheim. Ein Ausflug der sich für die Spatzen lohnen wird. Tipp: Der SSV Ulm schlägt den Waldhof mit 2:0.

FC Ingolstadt - FC Energie Cottbus

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 FC Energie Cottbus

Die Tabellenführung hat Energie Cottbus am vergangenen Spieltag zurückerobert, nun wollen die Lausitzer diese auch verteidigen. Für die Mannschaft geht es zum FC Ingolstadt, der zuletzt in Rostock für eine Überraschung gesorgt hat. Tipp: Ingolstadt und Cottbus trennen sich 2:2-Unentschieden. FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

Im Krisen-Duell stehen sich der FC Erzgebirge Aue und der 1. FC Saarbrücken gegenüber. Beide hinken den Erwartungen weit hinterher. Aue hat erst in dieser Woche in Christoph Dabrowski einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Einen kleinen Effekt hat der Trainerwechsel. Tipp: Aue müht sich zu einem knappen 1:0-Erfolg. VfL Osnabrück - TSV Havelse

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr VfL Osnabrück TSV Havelse

Der VfL Osnabrück will sich weiter in der Spitzengruppe der Liga festsetzen, die Gäste des TSV Havelse haben nach zuletzt guten Leistungen den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt. Der VfL ist für den Aufsteiger dann aber doch eine Nummer zu groß. Tipp: Osnabrück schlägt Havelse mit 2:0. SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt

Die Geschichte zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Schweinfurt ist schnell erzählt. Wiesbaden dominiert klar, Schweinfurt kann die Planungen für die Regionalliga weiter intensivieren. Tipp: Wehen Wiesbaden zeigt sich beim 4:0 gegen Schweinfurt in Torlaune. SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg Viktoria Köln

Drei Punkte trennen den SSV Jahn Regensburg und Viktoria Köln in der Tabelle, nach dem Spieltag werden sie punktgleich sein. In einem durchaus interessanten Duell gewinnt der Jahn vor heimischer Kulisse und vergrößert so weiter den Abstand nach unten. Tipp: Regensburg gewinnt knapp, aber verdient mit 3:2 gegen Köln. VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Im Jahr 2026 läuft es für die Reserve des VfB Stuttgart noch überhaupt nicht. Mit drei Unentschieden ist der TSV 1860 München nach der Winterpause gestartet und kann damit ebenfalls nicht zufrieden sein. Am Wochenende wird eine Serie reißen. Tipp: Stuttgart holt den ersten Punkt des Jahres - 1:1. TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock

Im Aufstiegsrennen mischt der FC Hansa Rostock noch voll mit. Zu Wochenbeginn musste der Verein mit Ryan Naderi allerdings einen wichtigen Spieler ziehen lassen. Immerhin gab es ein kleines Trostpflaster in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Die Mannschaft muss nun zeigen, dass sie auch ohne den Offensivmann performen kann. Mit der TSG Hoffenheim II wartet dafür allerdings ein unangenehmer Gegner. Tipp: Rostock setzt sich knapp mit 1:0 gegen Hoffenheim durch. Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen