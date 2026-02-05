 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Drittliga-Tipp: RWE, MSV und Cottbus machen es spannend

Rot-Weiss Essen siegt im Westschlager gegen Alemannia Aachen, der MSV Duisburg findet im Topspiel zurück in die Spur und Energie Cottbus verteidigt die Spitzenposition.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:00 Uhr
Rot-Weiss Essen lebt den Aufstiegstraum.
Rot-Weiss Essen lebt den Aufstiegstraum. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

So spannend wie in diesem Jahr war es vor allem in der Spitzengruppe der 3. Liga lange nicht mehr. Die ersten sechs Mannschaften sind innerhalb von fünf Punkten. Das macht eine fundierte Prognose oft alles andere als einfach. Trotzdem hat sich die FuPa-Redaktion erneut an einem Tipp für für den Ausgang des Spieltags versucht.

SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm

Morgen, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
19:00live

Nach dem Sieg gegen den MSV schnuppert der SSV Ulm wieder am rettenden Ufer. Nur ein Punkt liegt die Mannschaft von Pavel Dotchev noch unter dem Strich, nun geht es auswärts zu Waldhof Mannheim. Ein Ausflug der sich für die Spatzen lohnen wird.

Tipp: Der SSV Ulm schlägt den Waldhof mit 2:0.

FC Ingolstadt - FC Energie Cottbus

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

Die Tabellenführung hat Energie Cottbus am vergangenen Spieltag zurückerobert, nun wollen die Lausitzer diese auch verteidigen. Für die Mannschaft geht es zum FC Ingolstadt, der zuletzt in Rostock für eine Überraschung gesorgt hat.

Tipp: Ingolstadt und Cottbus trennen sich 2:2-Unentschieden.

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00live

Im Krisen-Duell stehen sich der FC Erzgebirge Aue und der 1. FC Saarbrücken gegenüber. Beide hinken den Erwartungen weit hinterher. Aue hat erst in dieser Woche in Christoph Dabrowski einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Einen kleinen Effekt hat der Trainerwechsel.

Tipp: Aue müht sich zu einem knappen 1:0-Erfolg.

VfL Osnabrück - TSV Havelse

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

Der VfL Osnabrück will sich weiter in der Spitzengruppe der Liga festsetzen, die Gäste des TSV Havelse haben nach zuletzt guten Leistungen den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt. Der VfL ist für den Aufsteiger dann aber doch eine Nummer zu groß.

Tipp: Osnabrück schlägt Havelse mit 2:0.

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00

Die Geschichte zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Schweinfurt ist schnell erzählt. Wiesbaden dominiert klar, Schweinfurt kann die Planungen für die Regionalliga weiter intensivieren.

Tipp: Wehen Wiesbaden zeigt sich beim 4:0 gegen Schweinfurt in Torlaune.

SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00live

Drei Punkte trennen den SSV Jahn Regensburg und Viktoria Köln in der Tabelle, nach dem Spieltag werden sie punktgleich sein. In einem durchaus interessanten Duell gewinnt der Jahn vor heimischer Kulisse und vergrößert so weiter den Abstand nach unten.

Tipp: Regensburg gewinnt knapp, aber verdient mit 3:2 gegen Köln.

VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Sa., 07.02.2026, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

Im Jahr 2026 läuft es für die Reserve des VfB Stuttgart noch überhaupt nicht. Mit drei Unentschieden ist der TSV 1860 München nach der Winterpause gestartet und kann damit ebenfalls nicht zufrieden sein. Am Wochenende wird eine Serie reißen.

Tipp: Stuttgart holt den ersten Punkt des Jahres - 1:1.

TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock

So., 08.02.2026, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30

Im Aufstiegsrennen mischt der FC Hansa Rostock noch voll mit. Zu Wochenbeginn musste der Verein mit Ryan Naderi allerdings einen wichtigen Spieler ziehen lassen. Immerhin gab es ein kleines Trostpflaster in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Die Mannschaft muss nun zeigen, dass sie auch ohne den Offensivmann performen kann. Mit der TSG Hoffenheim II wartet dafür allerdings ein unangenehmer Gegner.

Tipp: Rostock setzt sich knapp mit 1:0 gegen Hoffenheim durch.

Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

So., 08.02.2026, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Traditionsduell am Tivoli: Alemannia Aachen trifft im Westschlager auf Rot-Weiss Essen. Die Vorzeichen könnten derweil unterschiedlicher kaum sein. Während Essen am Aufstieg schnuppert, geht der Blick bei der Alemannia nach unten.

Tipp: RWE wahrt den Traum von der 2. Liga und besiegt Aachen 2:0.

MSV Duisburg - SC Verl

So., 08.02.2026, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

Das Topspiel des Spieltags steigt am Sonntagabend im Duisburger Wedaustadion. Der MSV Duisburg empfängt den SC Verl. Wieder dürften mehr als 20.000 Zuschauer erwartet werden. Und die Zebras wollen nach dem schlechten Auftritt und der verdienten Niederlage in Ulm den Fans etwas zeigen. Verl hält von Beginn an dagegen und es entwickelt sich ein spielstarkes Duell auf Augenhöhe.

Tipp: Ein Jokertor entscheidet die Partie in der Schlussphase. Duisburg gewinnt 2:1.

