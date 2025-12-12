Drittliga-Tipp: Rostock und MSV marschieren, Rückschlag für Osnabrück

Mit großen Schritten geht es in der 3. Liga auf die Winterpause zu. Am vorletzten Spieltag in diesem Jahr stehen wieder einige spannende Duelle an. Spitzenreiter Energie Cottbus bleibt weiter vorn, Verfolger MSV Duisburg dicht auf den Fersen. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen gibt es derweil keinen Sieger - das tippt zumindest FuPa-Redakteur Marcel Eichholz.
Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken empfängt der SSV Ulm am Freitagabend den VfL Osnabrück. Der musste am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage einstecken und will sich nun wieder zurück in die Erfolgsspur manövrieren. Ob das gelingt?
Tipp: Ulm macht weiter Boden gut - 2:0-Sieg gegen Osnabrück.
Ganz viel Glück hatte Alemannia Aachen beim Last-Minute-Ausgleich in Rostock vor einer Woche. Viktoria Köln war das gegen Ulm nicht vergönnt. Nun stehen sich die Kaiserstädter und die Domstädter direkt gegenüber. Jubeln darf am Ende aber nur Gelb-Schwarz.
Tipp: Alemannia Aachen gewinnt gegen Köln 3:1
Die Ansage von MSV-Coach Dietmar Hirsch ist eindeutig. Der Spielverein soll sich mit drei Punkten vom Heimpublikum verabschieden. Das dürfte der krisengeplagte FC Erzgebirge Aue gar nicht gerne hören. Auf dem Rasen spielt nur Duisburg. Aue erwischt einen rabenschwarzen Tag
Tipp: Die Festung Wedau ist nicht einzunehmen: MSV schlägt Aue 4:0.
Nur zwei Punkte trennen den VfB Stuttgart II und den FC Hansa Rostock in der Tabelle. Kleinigkeiten werden entsprechend auch im direkten Duell der beiden Kontrahenten den Ausschlag geben. Das Quäntchen Glück ist schließlich auf Seiten der Kogge.
Tipp: Rostock gewinnt gegen Stuttgart II 3:1.
Bayerisches Derby in Ingolstadt: Der heimische FC empfängt die Löwen des TSV 1860 München. Nach einem Heimsieg am vergangenen Wochenende wollen die nachlegen und gehen hoch motiviert in die Partie. Diese ist schon zur Pause entschieden.
Tipp: 1860 gewinnt in Ingolstadt mit 3:0.
In der Liga hinkt der 1. FC Saarbrücken den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Nur zwei Punkte stehen die Saarländer über der Abstiegszone. Nun kommt ausgerechnet der Nachwuchs der TSG Hoffenheim in den Ludwigspark. Der FCS kann der Offensivpower der Bundesliga-Reserve nichts entgegensetzen und stürzt tiefer in die Krise.
Tipp: Saarbrücken geht früh in Führung, doch dann kippt das Spiel - 4:1 für Hoffenheim.
Zum NRW-Duell treffen sich der SC Verl und Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag. Zugleich ist es auch das Topspiel der 3. Liga, bei dem es um Rang drei geht. Hochklassigen Fußball bekommen die Fans im Stadion zu sehen, nur einen Sieger gibt es nicht.
Tipp: Verl und Essen trennen sich 2:2-Unentschieden.
Das Topspiel gegen den MSV hat Energie Cottbus am vergangenen Wochenende knapp für sich entschieden, nun wollen die Lausitzer beim SV Wehen Wiesbaden nachlegen und den nächsten Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft gehen. Nach 90 Minuten ist der nächste Erfolg eingetütet.
Tipp: Cottbus gewinnt in Wiesbaden 2:0.
Ein wichtiges Heimspiel wartet auf den SSV Jahn Regensburg. Gelingt es dem Zweitliga-Absteiger, den Abstand zur Gefahrenzone weiter zu vergrößern oder behält der SV Waldhof Mannheim letztlich die Oberhand?
Tipp: Regensburg gewinnt den Krimi gegen Mannheim 1:0.
Kellerkinder unter sich. Der 1. FC Schweinfurt und der TSV Havelse stehen ziemlich abgeschlagen ganz am Ende der Tabelle. Nur wer im direkten Duell dreifach punktet, dürfte noch eine halbwegs realistische Chance haben, im Kampf um den Klassenerhalt ein Wörtchen mitzureden.
Tipp: Havelse gewinnt 2:1 in Schweinfurt.