Drittliga-Tipp: Rostock und MSV marschieren, Rückschlag für Osnabrück

Mit großen Schritten geht es in der 3. Liga auf die Winterpause zu. Am vorletzten Spieltag in diesem Jahr stehen wieder einige spannende Duelle an. Spitzenreiter Energie Cottbus bleibt weiter vorn, Verfolger MSV Duisburg dicht auf den Fersen. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen gibt es derweil keinen Sieger - das tippt zumindest FuPa-Redakteur Marcel Eichholz.

Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken empfängt der SSV Ulm am Freitagabend den VfL Osnabrück. Der musste am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage einstecken und will sich nun wieder zurück in die Erfolgsspur manövrieren. Ob das gelingt? Tipp: Ulm macht weiter Boden gut - 2:0-Sieg gegen Osnabrück. Alemannia Aachen - Viktoria Köln

Ganz viel Glück hatte Alemannia Aachen beim Last-Minute-Ausgleich in Rostock vor einer Woche. Viktoria Köln war das gegen Ulm nicht vergönnt. Nun stehen sich die Kaiserstädter und die Domstädter direkt gegenüber. Jubeln darf am Ende aber nur Gelb-Schwarz. Tipp: Alemannia Aachen gewinnt gegen Köln 3:1 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue

Die Ansage von MSV-Coach Dietmar Hirsch ist eindeutig. Der Spielverein soll sich mit drei Punkten vom Heimpublikum verabschieden. Das dürfte der krisengeplagte FC Erzgebirge Aue gar nicht gerne hören. Auf dem Rasen spielt nur Duisburg. Aue erwischt einen rabenschwarzen Tag Tipp: Die Festung Wedau ist nicht einzunehmen: MSV schlägt Aue 4:0. VfB Stuttgart II - FC Hansa Rostock

Nur zwei Punkte trennen den VfB Stuttgart II und den FC Hansa Rostock in der Tabelle. Kleinigkeiten werden entsprechend auch im direkten Duell der beiden Kontrahenten den Ausschlag geben. Das Quäntchen Glück ist schließlich auf Seiten der Kogge. Tipp: Rostock gewinnt gegen Stuttgart II 3:1. FC Ingolstadt - TSV 1860 München

