 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Cottbus und Duisburg dürfen am Wochenende jeweils jubeln.
Cottbus und Duisburg dürfen am Wochenende jeweils jubeln. – Foto: Schneider Torsten

Drittliga-Tipp: Rostock und MSV marschieren, Rückschlag für Osnabrück

FuPa Niederrhein tippt den 18. Spieltag in der 3. Liga. Das Spitzenduo marschiert weiter vorweg, 1860 holt wichtige Punkte und Schweinfurt kann für die Regionalliga planen.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Mit großen Schritten geht es in der 3. Liga auf die Winterpause zu. Am vorletzten Spieltag in diesem Jahr stehen wieder einige spannende Duelle an. Spitzenreiter Energie Cottbus bleibt weiter vorn, Verfolger MSV Duisburg dicht auf den Fersen. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen gibt es derweil keinen Sieger - das tippt zumindest FuPa-Redakteur Marcel Eichholz.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

SSV Ulm - VfL Osnabrück

Heute, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
19:00live

Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken empfängt der SSV Ulm am Freitagabend den VfL Osnabrück. Der musste am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage einstecken und will sich nun wieder zurück in die Erfolgsspur manövrieren. Ob das gelingt?

Tipp: Ulm macht weiter Boden gut - 2:0-Sieg gegen Osnabrück.

Alemannia Aachen - Viktoria Köln

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00live

Ganz viel Glück hatte Alemannia Aachen beim Last-Minute-Ausgleich in Rostock vor einer Woche. Viktoria Köln war das gegen Ulm nicht vergönnt. Nun stehen sich die Kaiserstädter und die Domstädter direkt gegenüber. Jubeln darf am Ende aber nur Gelb-Schwarz.

Tipp: Alemannia Aachen gewinnt gegen Köln 3:1

MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

Die Ansage von MSV-Coach Dietmar Hirsch ist eindeutig. Der Spielverein soll sich mit drei Punkten vom Heimpublikum verabschieden. Das dürfte der krisengeplagte FC Erzgebirge Aue gar nicht gerne hören. Auf dem Rasen spielt nur Duisburg. Aue erwischt einen rabenschwarzen Tag

Tipp: Die Festung Wedau ist nicht einzunehmen: MSV schlägt Aue 4:0.

VfB Stuttgart II - FC Hansa Rostock

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00

Nur zwei Punkte trennen den VfB Stuttgart II und den FC Hansa Rostock in der Tabelle. Kleinigkeiten werden entsprechend auch im direkten Duell der beiden Kontrahenten den Ausschlag geben. Das Quäntchen Glück ist schließlich auf Seiten der Kogge.

Tipp: Rostock gewinnt gegen Stuttgart II 3:1.

FC Ingolstadt - TSV 1860 München

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Bayerisches Derby in Ingolstadt: Der heimische FC empfängt die Löwen des TSV 1860 München. Nach einem Heimsieg am vergangenen Wochenende wollen die nachlegen und gehen hoch motiviert in die Partie. Diese ist schon zur Pause entschieden.

Tipp: 1860 gewinnt in Ingolstadt mit 3:0.

1. FC Saarbrücken - TSG Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

In der Liga hinkt der 1. FC Saarbrücken den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Nur zwei Punkte stehen die Saarländer über der Abstiegszone. Nun kommt ausgerechnet der Nachwuchs der TSG Hoffenheim in den Ludwigspark. Der FCS kann der Offensivpower der Bundesliga-Reserve nichts entgegensetzen und stürzt tiefer in die Krise.

Tipp: Saarbrücken geht früh in Führung, doch dann kippt das Spiel - 4:1 für Hoffenheim.

SC Verl - Rot-Weiss Essen

Morgen, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Zum NRW-Duell treffen sich der SC Verl und Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag. Zugleich ist es auch das Topspiel der 3. Liga, bei dem es um Rang drei geht. Hochklassigen Fußball bekommen die Fans im Stadion zu sehen, nur einen Sieger gibt es nicht.

Tipp: Verl und Essen trennen sich 2:2-Unentschieden.

SV Wehen Wiesbaden - FC Energie Cottbus

So., 14.12.2025, 13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Das Topspiel gegen den MSV hat Energie Cottbus am vergangenen Wochenende knapp für sich entschieden, nun wollen die Lausitzer beim SV Wehen Wiesbaden nachlegen und den nächsten Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft gehen. Nach 90 Minuten ist der nächste Erfolg eingetütet.

Tipp: Cottbus gewinnt in Wiesbaden 2:0.

SSV Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim

So., 14.12.2025, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

Ein wichtiges Heimspiel wartet auf den SSV Jahn Regensburg. Gelingt es dem Zweitliga-Absteiger, den Abstand zur Gefahrenzone weiter zu vergrößern oder behält der SV Waldhof Mannheim letztlich die Oberhand?

Tipp: Regensburg gewinnt den Krimi gegen Mannheim 1:0.

1. FC Schweinfurt - TSV Havelse

So., 14.12.2025, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:30live

Kellerkinder unter sich. Der 1. FC Schweinfurt und der TSV Havelse stehen ziemlich abgeschlagen ganz am Ende der Tabelle. Nur wer im direkten Duell dreifach punktet, dürfte noch eine halbwegs realistische Chance haben, im Kampf um den Klassenerhalt ein Wörtchen mitzureden.

Tipp: Havelse gewinnt 2:1 in Schweinfurt.

Aufrufe: 012.12.2025, 15:15 Uhr
Marcel EichholzAutor