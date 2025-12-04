Drittliga-Tipp: MSV und Cottbus remis, Mega-Überraschung im Keller

Die 3. Liga ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Gerade einmal zehn Punkte trennen Rang vier und Rang 16, entsprechend unberechenbar sind auch allwöchentlich die Ergebnisse der Spiele. Trotzdem tippt FuPa auch den 17. Spieltag. Redakteur Marcel Eichholz gibt seine Einschätzung ab - das gelang ihm zuletzt mit eher mäßigem Erfolg. Liegt er dieses Mal besser?

Unter Flutlicht kommt es zur Partie zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des VfB Stuttgart. Die Schwaben haben immer wieder mit wichtigen Siegen auf sich aufmerksam gemacht und stehen in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Da es in der Liga aber unfassbar eng zugeht, ist RWE, aktuell auf Rang vier, nur vier Punkte voraus. Nach dem Spiel wird dieser Vorsprung auf einen Zähler geschrumpft sein. Tipp: Stuttgart siegt in Essen - 3:1. TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg ist und bleibt in dieser Spielzeit eine Wundertüte, doch das gilt auch für den Nachwuchs der TSG Hoffenheim. Entsprechend gibt es für das direkte Aufeinandertreffen nur zwei Möglichkeiten. Entweder beide Teams zeigen Einschlaf-Fußball oder sie brennen ein Feuerwerk ab. Wir sind für letztere Option. Tipp: Was ein Spiel! Die TSG und der Jahn trennen sich spektakulär 4:4. TSV Havelse - SC Verl

Was geht in dieser Saison noch für den TSV Havelse? Punkte müssen her, sonst kann die Planung für die Regionalliga vorangetrieben werden. Einfach wird das nicht im Spiel gegen den SC Verl. Am Ende ist die Überraschung groß. Tipp: Der TSV Havelse schlägt den SC Verl mit 1:0. FC Energie Cottbus - MSV Duisburg

Kommen wir zum Höhepunkt des Spieltags. Tabellenführer MSV Duisburg reist zum punktgleichen Verfolger FC Energie Cottbus. Auf dem Rasen wird gezeigt, was der Titel vermuten lässt - Spitzenspiel ist nicht nur drin, sondern auch drauf. Nur einen Sieger wird es nach 90 Minuten nicht geben. Tipp: Im Topspiel trennen sich Cottbus und Duisburg 2:2. VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

Der VfL Osnabrück will wieder an die Spitze heranrücken und vor der Winterpause noch einmal den Druck erhöhen. Im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden gibt der VfL alles und kann auch dank der Unterstützung der zahlreichen Fans an der Bremer Brücke einen Erfolg verbuche. Tipp: Osnabrück schlägt den SV Wehen 3:0. Viktoria Köln - SSV Ulm

Der SSV Ulm steht mächtig unter Druck. Schon sechs Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer. Die Marschrichtung für das Duell bei Viktoria Köln ist also klar. Ein Sieg muss her. Den will aber auch die Viktoria, um wieder dichter in an die Spitzengruppe heranzurücken. Letztlich geht der Zweitliga-Absteiger mit einem breiten Grinsen vom Feld. Tipp: Ulm gewinnt in Köln 2:0. TSV 1860 München - 1. FC Schweinfurt

Zum bayerischen Duell kommt es zwischen dem TSV 1860 München und Tabellenschlusslicht 1. FC Schweinfurt. Mit nur sechs mageren Pünktchen ist die Lage der Schnüdel bedrohlich. Auch beim TSV läuft es nicht so, wie es vor der Saison erhofft wurde. Nun gibt es den nächsten Rückschlag. Tipp: Schweinfurt gelingt die Sensation. 1:0-Sieg an der Grünwalder. SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken