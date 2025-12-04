Drittliga-Tipp: MSV und Cottbus remis, Mega-Überraschung im Keller

Die 3. Liga ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Gerade einmal zehn Punkte trennen Rang vier und Rang 16, entsprechend unberechenbar sind auch allwöchentlich die Ergebnisse der Spiele. Trotzdem tippt FuPa auch den 17. Spieltag. Redakteur Marcel Eichholz gibt seine Einschätzung ab - das gelang ihm zuletzt mit eher mäßigem Erfolg. Liegt er dieses Mal besser?
Unter Flutlicht kommt es zur Partie zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des VfB Stuttgart. Die Schwaben haben immer wieder mit wichtigen Siegen auf sich aufmerksam gemacht und stehen in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Da es in der Liga aber unfassbar eng zugeht, ist RWE, aktuell auf Rang vier, nur vier Punkte voraus. Nach dem Spiel wird dieser Vorsprung auf einen Zähler geschrumpft sein.
Tipp: Stuttgart siegt in Essen - 3:1.
Der SSV Jahn Regensburg ist und bleibt in dieser Spielzeit eine Wundertüte, doch das gilt auch für den Nachwuchs der TSG Hoffenheim. Entsprechend gibt es für das direkte Aufeinandertreffen nur zwei Möglichkeiten. Entweder beide Teams zeigen Einschlaf-Fußball oder sie brennen ein Feuerwerk ab. Wir sind für letztere Option.
Tipp: Was ein Spiel! Die TSG und der Jahn trennen sich spektakulär 4:4.
Was geht in dieser Saison noch für den TSV Havelse? Punkte müssen her, sonst kann die Planung für die Regionalliga vorangetrieben werden. Einfach wird das nicht im Spiel gegen den SC Verl. Am Ende ist die Überraschung groß.
Tipp: Der TSV Havelse schlägt den SC Verl mit 1:0.
Kommen wir zum Höhepunkt des Spieltags. Tabellenführer MSV Duisburg reist zum punktgleichen Verfolger FC Energie Cottbus. Auf dem Rasen wird gezeigt, was der Titel vermuten lässt - Spitzenspiel ist nicht nur drin, sondern auch drauf. Nur einen Sieger wird es nach 90 Minuten nicht geben.
Tipp: Im Topspiel trennen sich Cottbus und Duisburg 2:2.
Der VfL Osnabrück will wieder an die Spitze heranrücken und vor der Winterpause noch einmal den Druck erhöhen. Im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden gibt der VfL alles und kann auch dank der Unterstützung der zahlreichen Fans an der Bremer Brücke einen Erfolg verbuche.
Tipp: Osnabrück schlägt den SV Wehen 3:0.
Der SSV Ulm steht mächtig unter Druck. Schon sechs Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer. Die Marschrichtung für das Duell bei Viktoria Köln ist also klar. Ein Sieg muss her. Den will aber auch die Viktoria, um wieder dichter in an die Spitzengruppe heranzurücken. Letztlich geht der Zweitliga-Absteiger mit einem breiten Grinsen vom Feld.
Tipp: Ulm gewinnt in Köln 2:0.
Zum bayerischen Duell kommt es zwischen dem TSV 1860 München und Tabellenschlusslicht 1. FC Schweinfurt. Mit nur sechs mageren Pünktchen ist die Lage der Schnüdel bedrohlich. Auch beim TSV läuft es nicht so, wie es vor der Saison erhofft wurde. Nun gibt es den nächsten Rückschlag.
Tipp: Schweinfurt gelingt die Sensation. 1:0-Sieg an der Grünwalder.
Am vergangenen Wochenende schenkte der 1. FC Saarbrücken gegen RWE den sicher geglaubten Sieg in der Schlussphase her. Jetzt geht es zum SV Waldhof Mannheim und auch diese Dienstreise hat nicht das erhoffte Ende.
Tipp: Waldhof siegt vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Saarbrücken.
Für Alemannia Aachen geht es nach dem Debakel gegen den MSV Duisburg nur um Wiedergutmachung. Dass die aber ausgerechnet im Ostseestadion beim FC Hansa Rostock gelingen soll, darf zumindest angezweifelt werden, zumal Hansa ein Sprung nach oben in der Tabelle winkt.
Tipp: Rostock ist eiskalt. Nichts zu lachen für Aachen - 3:0 für Hansa.
Auf keinen Fall auf einem Abstiegsplatz will der FC Erzgebirge Aue überwintern. Also muss ein Sieg gegen den FC Ingolstadt her, der zudem nur drei Punkte vor den Auern, dafür aber über dem Strich, im Klassement zu finden ist. Lange sieht es nach einer Punkteteilung aus, doch in letzter Sekunde gelingt Aue der Siegtreffer.
Tipp: Aue gewinnt gegen Ingolstadt 2:1.