Drittliga-Tipp: Dämpfer für Energie, Siege für MSV, Osnabrück und 1860

Kann der VfL Osnabrück seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen? – Foto: Markus Verwimp

Englische Woche in der 3. Liga. Viel Zeit haben die Teams nicht, um das Wochenende aufzuarbeiten und zu regenerieren. Bereits am Dienstagabend rollt der Ball schon wieder und es geht um wichtige Punkte in der Meisterschaft. Auch den 27. Spieltag tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein und prophezeit unter anderem Siege für den VfL Osnabrück, MSV Duisburg und den TSV 1860 München.

Ein ganz wichtiges Spiel wartet auf die Mannschaften des VfB Stuttgart II und Energie Cottbus. Während die Lausitzer im Topspiel gegen den SC Verl nicht über ein Remis hinauskamen, setzte es für die Schwaben eine Niederlage bei Viktoria Köln. Für beide wäre ein Sieg wichtig, der Druck ist entsprechend groß. Tipp: In einem packenden Duell trennen sich Stuttgart und Cottbus 2:2.

Fünf Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer für den SSV Ulm. Mit der TSG Hoffenheim II kommt ein unangenehmer Gegner ins Donaustadion und doch müssen die Hausherren voll auf Sieg spielen. Viel investiert der SSV, doch der Ertrag bleibt aus. Tipp: Ulm verliert gegen Hoffenheim mit 0:2.

Kann der VfL Osnabrück dich Chance nutzen, seine Position an der Tabellenspitze zu festigen? Er kann. im Heimspiel gegen Viktoria Köln gibt es einen letztlich ungefährdeten Sieg, wenngleich die Domstädter lange Zeit gut mithalten können. Tipp: Der VfL Osnabrück siegt 3:0. >>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

Noch in Sichtweite zur Spitze gilt es für den TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue keinen Ausrutscher zu zeigen. Aue hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und steht mit dem Rücken zur Wand. Beide Seiten verspüren einen enormen Druck - den die Löwen letztlich besser in Energie auf dem Platz umwandeln können. Tipp: Drei Punkte für den TSV - 2:0.