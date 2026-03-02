 2026-02-20T12:29:42.904Z

Drittliga-Tipp: Dämpfer für Energie, Siege für MSV, Osnabrück und 1860

Die Redaktion von FuPa Niederrhein tippt den 27. Spieltag in der 3. Liga.

Kann der VfL Osnabrück seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen?
Kann der VfL Osnabrück seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen? – Foto: Markus Verwimp

Englische Woche in der 3. Liga. Viel Zeit haben die Teams nicht, um das Wochenende aufzuarbeiten und zu regenerieren. Bereits am Dienstagabend rollt der Ball schon wieder und es geht um wichtige Punkte in der Meisterschaft. Auch den 27. Spieltag tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein und prophezeit unter anderem Siege für den VfL Osnabrück, MSV Duisburg und den TSV 1860 München.

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:00live

Ein ganz wichtiges Spiel wartet auf die Mannschaften des VfB Stuttgart II und Energie Cottbus. Während die Lausitzer im Topspiel gegen den SC Verl nicht über ein Remis hinauskamen, setzte es für die Schwaben eine Niederlage bei Viktoria Köln. Für beide wäre ein Sieg wichtig, der Druck ist entsprechend groß.

Tipp: In einem packenden Duell trennen sich Stuttgart und Cottbus 2:2.

Morgen, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
19:00live

Fünf Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer für den SSV Ulm. Mit der TSG Hoffenheim II kommt ein unangenehmer Gegner ins Donaustadion und doch müssen die Hausherren voll auf Sieg spielen. Viel investiert der SSV, doch der Ertrag bleibt aus.

Tipp: Ulm verliert gegen Hoffenheim mit 0:2.

Morgen, 19:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:00live

Kann der VfL Osnabrück dich Chance nutzen, seine Position an der Tabellenspitze zu festigen? Er kann. im Heimspiel gegen Viktoria Köln gibt es einen letztlich ungefährdeten Sieg, wenngleich die Domstädter lange Zeit gut mithalten können.

Tipp: Der VfL Osnabrück siegt 3:0.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

Noch in Sichtweite zur Spitze gilt es für den TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue keinen Ausrutscher zu zeigen. Aue hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und steht mit dem Rücken zur Wand. Beide Seiten verspüren einen enormen Druck - den die Löwen letztlich besser in Energie auf dem Platz umwandeln können.

Tipp: Drei Punkte für den TSV - 2:0.

Morgen, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:00live

Auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit. Der SC Verl geht als haushoher Favorit in das Duell gegen den SSV Jahn Regensburg, doch der Schein trügt. In diesem Jahr stocke es beim SCV zuletzt. Positiv stimmt das Unentschieden im Topspiel gegen Cottbus. Auf der anderen Seite ist auch Regensburg noch weit von ruhigen Fahrwassern entfernt. Zwar sind es inzwischen acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, in Sicherheit wiegen dürfen sich die Jahner deshalb aber noch nicht.

Tipp: Verl findet zurück in die Erfolgsspur. Regensburg hat beim 4:0 keine Chance.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

Mit einem moralischen Erfolg ob des späten Ausgleichtreffers geht der 1. FC Saarbrücken in den zweiten Teil der Englischen Woche. Mit dem SV Wehen Wiesbaden wartet allerdings ein ganz dicker Brocken. Wiesbaden will den vierten Sieg im fünften Spiel und sich damit weiter oben festsetzen.

Tipp: Wiesbaden gewinnt in Saarbrücken mit 2:0.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00

Mit viel Selbstvertrauen kann der TSV Havelse gegen den FC Hansa Rostock auflaufen. Das 1:1 beim MSV Duisburg hat Kraft gegeben - und das bekommt die Kogge zu spüren. Für den ganz großen Coup reicht es zwar nicht, doch Havelse zeigt gegen eine weitere Spitzenmannschaft, warum sie so unbequem zu bespielen sind.

Tipp: Wieder werden die Punkte geteilt. Havelse gegen Rostock endet 2:2.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00live

Mit viel Frust gehen Alemannia Aachen und der 1. FC Schweinfurt in das direkte Aufeinandertreffen. Aachen verspielte zuletzt in Mannheim eine Führung, Schweinfurt kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Saarbrücken. Das Thema Klassenerhalt ist beim Schnüdel eh durch, doch das hindert die Mannschaft nicht daran, sich gut präsentieren zu wollen.

Tipp: Schweinfurt spielt stark und verliert doch. 3:1 für die Alemannia.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

Traditionsduell an der Hafenstraße. Rot-Weiss Essen empfängt den SV Waldhof Mannheim. Im Rennen um die Meisterschaft ließen die Essener zuletzt Federn, Mannheim holte derweil wichtige Punkte und konnte sich in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten. Die Serie soll nun ausgebaut werden.

Tipp: Mannheim schlägt Essen mit 2:1.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Mangelnde Effizient beklagte MSV-Coach Dietmar Hirsch nach dem 1:1 gegen Havelse. Unzählige Großchancen ließ sein Team da ungenutzt. Nun geht es gegen den FC Ingolstadt und hier soll auch der Auswärtsfluch endlich bezwungen werden. In einem packenden Aufeinandertreffen dürfen die Zebras nach einem Last-Minute-Treffer drei Punkte bejubeln.

Tipp: Duisburg gewinnt in Ingolstadt mit 3:2.

